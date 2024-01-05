Сезон интриг. Как завершатся чемпионские гонки в топ-лигах Европы?

Пришло время прогнозировать исходы борьбы за титул в топовых чемпионатах Европы



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

После того, как календарь перевалил на 2024 год, мы официально находимся на территории «второй половины сезона». Вы знаете, что это значит: долгий поворот в сторону финиша. Все движется к завершению.



И хотя в большинстве топ-лиг Европы, как правило, зерна от плевел отделяются еще на полпути, а элитные команды набирают комфортный запас очков на вершине таблицы, и бывает лишь несколько сюрпризов в промежутке от нового года до конца мая, прежде чем будут коронованы привычные чемпионы, но в этом сезоне ощущения другие.

Титульная гонка в Английской Премьер-лига кажется открытой, в ней нет однозначного лидера, а «Манчестер Сити» выглядит наиболее уязвимым, за все время, что им руководит Пеп Гвардиола. В Бундеслиге доминирует одна команда, и она называется не «Бавария». Типичная трехкомандная гегемония Ла Лиги - «Барселона», «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид» - была нарушена... «Жироной». Да, и «Пари Сен-Жермен» выглядит далеко не комфортно во французской Лиге 1, в то время как миланский «Интер» стал движущей силой в итальянской Серии А.

Все, конечно, может закончиться наиболее ожидаемым образом во всех пяти лигах, но нас также могут ожидать самые захватывающие титульные гонки за последние годы. ESPN исследует положение вещей сейчас и прогнозирует то, как каждая лига завершит весну.

Английская Премьер-лига

Лидеры лиги: «Ливерпуль» (45 очков в 20 матчах)

Квалификация Лиги чемпионов: «Астон Вилла» (42 в 20), «Манчестер Сити» (40 в 19), «Арсенал» (40 в 20)

Квалификация Лиги Европы: «Тоттенхэм» (39 в 20)

Вылет: «Лутон Таун» (15 в 19), «Бернли» (11 в 20), «Шеффилд Юнайтед» (9 в 20).

Серьезная гонка за титул в высшем дивизионе Англии?

В Премьер-лиге снова есть чемпионская гонка! В ней могут участвовать даже пять команд, но за период Рождества группа клубов-претендентов сошлась плотнее, и единственной командой, которая действительно выиграла от этого, был «Манчестер Сити».

Поскольку в середине декабря «Сити» летал в Саудовскую Аравию, чтобы побороться за трофей клубного чемпионата мира по футболу (и в конечном итоге выиграть его) в разгар неудачной серии, включавшей лишь одну победу в шести играх АПЛ, «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» получили шанс оторваться, сделав двузначным преимущество над командой Пепа Гвардиолы во время их поездки на Ближний Восток. Но все они потерпели неудачу. Каждый из трех лидеров потерял очки, пока «Сити» отсутствовал, упуская возможность создать преимущество, необходимое для того, чтобы дать себе реальный шанс противостоять тому, что теперь стало ежегодным рывком «Сити» во второй половине сезона.

Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что чемпионская гонка АПЛ в этом сезоне является самой конкурентной за многие годы. Поскольку «Тоттенхэм» все еще находится в борьбе, трофей Премьер-лиги может выиграть любой из пятерки лучших, если в предстоящие недели им удастся набрать победную форму.

Несмотря на то, что «Сити» является мастером усиления по ходу сезона, их соперники продемонстрировали большую готовность навязать им борьбу, поскольку «горожане» потерпели поражения от «Вулверхэмптона» и «Астон Виллы», а также сыграли нетипичную домашнюю ничью с «Кристал Пэлас». Также вполне вероятно, что на этот раз команда Гвардиолы потеряет больше очков, особенно если травма стопы Эрлинга Холанна продолжит держать результативного форварда вне игры.

«Сити» - фавориты, но «Арсенал», «Ливерпуль», «Вилла» и «Шпоры» отобрали у них очки. Если то же самое произойдет во второй части сезона, нас ждет захватывающая гонка за титул.

Прогнозы: цифры сходятся во мнении, что «Манчестер Сити» уязвим… до некоторой степени

Одна из самых интересных историй сезона произошла, когда футбольные прогнозы Opta недавно снизили шансы «Манчестер Сити» на титул чемпиона Премьер-лиги ниже 50%. За последние годы мы видели множество случаев, когда претендент набирал силу и потенциально лидировал в таблице; мы все задавались вопросом, насколько реален этот вызов, а затем смотрели прогнозы и видели, что шансы «Сити» все еще составляли 75% или около того. На прошлой неделе было совсем не так. Стало совершенно ясно, что «Сити», с их травмами и нестабильной формой, испытывает серьезные проблемы. Они по-прежнему были фаворитами, но в битве «Сити» против конкурентов, у конкурентов (в основном «Арсенала» и «Ливерпуля») было более 50% шансов помешать команде Пепа Гвардиолы завоевать четвертый титул подряд.

Возможно, это все еще так. Но очень, очень плохая неделя для «Арсенала» изменила ситуацию в пользу «Сити». После поражений со счетом 0:2 от «Вест Хэма» и 1:2 от «Фулхэма» шансы «канониров» на титул упали с 27% до 5%. Всего за одну неделю! И «Сити» воспользовался этим: их собственные шансы выросли с 44% до 64%. Вот насколько выросла цена ошибки в борьбе с этим клубом в эту эпоху. У них все еще есть Эрлинг Холанн, Родри, Фил Фоден, Бернарду Силва, Хулиан Альварес, Джек Грилиш, Жереми Доку и все эти огромные центральные защитники, и вскоре Кевин Де Брёйне может вернуться на всю катушку - он уже вернулся на скамейку запасных в прошлые выходные, хотя он и не играл - и достаточно одной неудачной недели, чтобы ваши претензии на титул развалились.

«Ливерпуль» делает все возможное, чтобы не отставать (у «красных» по-прежнему есть 28% шансов на титул), но если они потерпят неудачу, мы перенесем все наше внимание на потенциально сумбурную борьбу за четверку лучших или, если предположить, что Премьер-лига получит одну из дополнительных путевок в Лигу чемпионов, на битву за место в пятерке лучших. «Сити» (99,9% шансов попасть в пятерку лучших), «Ливерпуль» (99,4%), «Арсенал» (94,6%) и «Астон Вилла» (89,0%) занимают хорошие позиции в этой гонке, а 12 очков в последних пяти матчах неплохо улучшили шансы «Тоттенхэма» (64,7%). Но победы над «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» повысили шансы «Вест Хэма» (26,1%), да и для «Ньюкасла» (6,7%) это еще не конец.

Испанская Ла Лига

Лидеры лиги: «Реал Мадрид» (45 очков в 18 матчах)

Квалификация Лиги чемпионов: «Жирона» (45 в 18), «Атлетико Мадрид» (38 в 18), «Барселона»(38 в 18)

Квалификация Лиги Европы: «Атлетик» (35 в 18)

Квалификация Лиги конференций: «Реал Сосьедад» (32 в 19)

Вылет: «Сельта» (13 в 18), «Гранада» (8 в 18), «Альмерия» (5 в 18).

Как обстоят дела у «Барселоны»?

Защита «Барселоной» титула Ла Лиги пошла не по плану. Они начинают новый год четвертыми в таблице, отставая на семь очков от лидирующих «Реала» и «Жироны», а тренер Хави Эрнандес говорит, что им нужно быть более уверенными в защите и более умелыми в атаке.

После победы в лиге в прошлом сезоне, когда они показали скорее решимость, чем выдающуюся игру, в этом сезоне предполагалось, что «Барса» сделает шаг вперед с точки зрения стиля. Тем не менее, у них были проблемы с победами над более слабыми командами, а их попытки прогрессировать в контроле над мячом создали проблемы в защите. За 18 игр они уже пропустили больше голов (21), чем за все 38 игр прошлого сезона (20).

Между тем, в последней трети ни одна команда в большой пятёрке европейских лиг не упускает больше шансов. 34 гола «Барсы» в чемпионате были забиты при ожидаемом количестве голов (xG) 41,38, разница -7,38. Для сравнения: «Жирона» (+7,86), «Реал» (+7,12) и «Атлетико» (+4,95) значительно превосходят свой xG. На статистику каталонцев сильнее всех повлиял Роберт Левандовский, забивший восемь голов при xG 11,66.

Хави может искать утешения в том факте, что его команда, по крайней мере, создает моменты, и январский приход Витора Роке также может помочь в этом отношении. Бразильский нападающий был подписан, чтобы добавить команде голов, составить конкуренцию Левандовскому и, теоретически, стать долгосрочной заменой стареющему игроку сборной Польши.

А что насчет «Реала»?

Сезон «Реала» сложился примерно так, как можно было ожидать, учитывая масштаб кризиса травм, с которым они столкнулись. Поздняя победа над «Алавесом» со счетом 1:0 21 декабря — после того, как «Жирона» в тот же день сыграла вничью 1:1 с «Бетисом» - означала, что «Мадрид» лидировал на Рождество, хотя и сравнялся по очкам с «Жироной».

В августе команда потеряла Тибо Куртуа - возможно, лучшего вратаря лиги - из-за разрыва крестообразной связки, а несколько дней спустя Эдер Милитао, их лучший защитник, получил ту же травму. Ни один из них не вернется до финальной стадии сезона. В середине декабря Давид Алаба получил еще один разрыв крестообразной связки, что побудило тренера Карло Анчелотти сказать, что он никогда не видел такого количества таких тяжелых травм за столь короткое время.

К счастью, в отсутствие Милитао и Алабы, Антонио Рюдигер находится в лучшей форме за свою карьеру в «Реале». Пока неясно, кто будет его партнером в первой игре «Мадрида» в 2024 году против «Мальорки», поскольку единственный центральный защитник в команде, Начо, дисквалифицирован.

Вероятным кандидатом является полузащитник Орельен Чуамени. Его выздоровление после сломанного пальца на ноге - первое из того, что должно стать долгожданным подкреплением в новом году. Возвращение Эдуардо Камавинги, Арды Гюлера и Винисиуса Жуниора неминуемо, а новость о продлении контракта Анчелотти 29 декабря также придаст команде эмоциональный импульс, учитывая интенсивность слухов о его уходе на работу в сборной Бразилии.

Ожидается, что Камавинга и Винисиус смогут принять участие в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико» в Саудовской Аравии 10 января, и долгое ожидание того, чтобы наконец увидеть Гюлера в футболке «Реала», должно подойти к концу. Широко разрекламированный юноша еще не дебютировал после того, как получал одну травму за другой с момента подписания контракта прошлым летом.

Прогнозы: «Реал» упустит титул?

«Реал Мадрид» невероятно потрепан. «Барселона» непостоянна и довольно склонна к травмам. Мадридский «Атлетико» более нестабилен, чем обычно: он способен уверенно обыграть крепкий «Райо Вальекано», но уступает «Лас-Пальмасу» (немного) и «Валенсии» (значительно). Это идеальный момент для претендента, чтобы ворваться в открытую дверь и стать первой за 20 лет командой за пределами королевской тройки, выигравшей лигу, и «Жирона» изо всех сил старается стать этой командой.

Они накопили очки благодаря своему легкому календарю на старте сезона и на сегодняшний день проиграли только «Реалу», а когда график матчей стал сложнее, они хорошо отреагировали, сыграв вничью с «Атлетиком» и «Реалом Бетисом» и одержав историческую победу со счетом 4:2 над «Барселоной». К середине сезона они делят первое место в таблице с «Реалом», уступая второе место только благодаря разнице мячей, и опережают «Барсу» и «Атлетико» на семь очков.

Но цифры еще не означают, что в успех «Жироны» можно верить. Рейтинги «Опты» в настоящее время дают «Реалу» 90% шансов на победу в борьбе за титул. Лидерство «Жироны» над остальными дает им преимущество в борьбе за второе место — у них есть 44% шанс попасть в топ-2, по сравнению с 30% для «Атлетико» и 25% для «Барсы». Но «Жирона» по-прежнему занимает лишь пятое место в лиге по версии Opta, уступая «большой тройке» и «Реалу Сосьедаду». Чтобы иметь серьезные шансы на титул, им, вероятно, нужно было оторваться и от «Реала», но умение мадридцев забивать победные голы в конце матча - четыре в этом сезоне в Ла Лиге, против «Алавеса», «Барсы», «Хетафе» и «Сельты», все после 80-й минуты - не позволило этому случиться.

Тем не менее, шансы «Жироны» на попадание в четверку лучших астрономические. «Опта» дает им 89% шансов на попадание в этот диапазон по сравнению с 84% у «Атлетико», 82% у «Барсы» и, что, пожалуй, самое главное, 24% у «Реала Сосьедада» и 20% у «Атлетика».

Надеяться на титул, вероятно, это перебор, но «Жирона» все еще находится в невероятной форме и может получить невероятно высокий финальный результат.

Немецкая Бундеслига

Лидеры лиги: «Байер» Леверкузен (42 очка в 16 матчах)

Квалификация Лиги чемпионов: «Бавария» (38 в 15), «Штутгарт» (34 в 16), «РБ Лейпциг» (33 в 16).

Квалификация Лиги Европы: «Боруссия» Дортмунд (32 в 16)

Вылет: «Майнц» (10 в 16), «Кельн» (10 в 16), «Дармштадт» (10 в 16)

Сможет ли «Байер» действительно выиграть титул?

Непобедимый в течение первых 16 туров, «Байер» из Леверкузена установил новый рекорд Бундеслиги и наслаждается рождественскими каникулами, возглавляя турнирную таблицу лиги, опережая мюнхенскую «Баварию» на четыре очка, хотя у многолетних чемпионов и есть игра в запасе. Под руководством тренера Хаби Алонсо перспектива того, что Леверкузен завоюет свой первый титул чемпиона Германии, уже не является такой уж фантазией.

Алонсо, несомненно, является стержнем превращения «Байера» в грозную силу, делающую ставку на владение мячом и подавляющую соперников. 42-летний специалист подчеркивает отсутствие права на ошибку для своих игроков, утверждая, что «если мы хоть немного снизим свой уровень, у нас не будет шансов». Задача на оставшиеся 18 игр будет заключаться в сохранении формы, продемонстрированной в предыдущих 16 играх, и грамотной реакции на предложения от клубов-соперников во время январского трансферного окна.

Сомневающиеся подчеркнули предстоящую потерю Виктора Бонифация на время Кубка африканских наций и потенциальное влияние на атакующую силу Леверкузена потери их лучшего нападающего, который в этом сезоне забил 16 голов в 22 играх во всех соревнованиях. Однако возвращение Патрика Шика в конце ноября после травмы продемонстрировало остроту игрока сборной Чехии, который забил шесть голов в семи играх, включая хет-трик против «Бохума» в финальном матче перед Рождеством.

Алонсо часто полагался на основную обойму из 14 или 15 игроков, особенно в матчах с более сильным соперником. Однако вера в еще нескольких запасных игроков будет иметь решающее значение для поддержания свежести состава команды.

В мае «Бавария» завоевала свое 33-е чемпионство после напряженной борьбы за титул с дортмундской «Боруссией». В этом году именно Леверкузен бросает серьезный вызов рекордсменам. Спекуляции о возможном уходе защитника «Байера» Джонатана Та в «Баварию» были быстро опровергнуты спортивным директором Симоном Рольфесом, что позволило Леверкузену полностью сконцентрироваться перед возобновлением Бундеслиги в середине января.

Ярлык «Неверкузен» прилип к клубу из-за промахов в Бундеслиге и болезненного поражения в финале Лиги чемпионов 2002 года. Хотя остатки этого скептицизма сохраняются, Алонсо, победитель на протяжении всей своей профессиональной футбольной карьеры, излучает уверенность в том, что они смогут навсегда изменить это мнение.

Прогнозы: Леверкузен совсем не в безопасности

Последней немецкой командой, начавшей сезон с 24 играми без поражений, был «Гамбург» в сезоне 1982–83. Эта команда не только выиграла Бундеслигу, но и разгромила «Ювентус» и выиграла Кубок европейских чемпионов. Хорошая команда.

И все же «Байер» из Леверкузена начал сезон в еще лучшей форме. Победа со счетом 4:0 над «Бохумом» 20 декабря стала для них 25-й игрой в сезоне и 25-й игрой без поражений. Они сыграли вничью с тремя из пяти лучших команд Бундеслиги («Бавария», Дортмунд и «Штутгарт») и обыгрывали любую другую команду, которая попадалась им на пути в чемпионате, Кубке Германии или Лиге Европы. И им даже не надо было совершать какие-то подвиги на последних минутах или что-то в этом роде: в этих 25 матчах они обогнали оппонентов в сумме со счетом 81-18.

Весь этот успех принес им... всего лишь преимущество в четыре очка над «Баварией», и у баварцев также есть игра в запасе. 11-кратные действующие чемпионы Германии проиграли всего дважды во всех соревнованиях и один раз в чемпионате, и они находятся на пути к своему лучшему общему количеству очков в лиге со времен Пепа Гвардиолы. Это, вероятно, означает, что 12-й подряд титул «Баварии» вполне вероятен - Опта определенно так думает, давая «Баварии» 69% шансов на корону - но до тех пор, пока Леверкузен не начнет проигрывать матчи, невероятная гонка за титул будет продолжаться.

Борьба за место в четверке лучших не менее интересна из-за еще одного клуба-выскочки, поскольку блестящий старт «Штутгарта» ставит в крайне неудобное положение привычных обитателей четверки лучших «РБ Лейпциг» и «Боруссию» Дортмунд. «Швабы» ушли на зимний перерыв на третьем месте, и Опта дает им шанс в 50% опередить на финише одного из этим соперников.

Вероятность попадания «Лейпцига» в четверку лучших в настоящее время составляет 92%, но шансы «Штутгарта» (55%) немного лучше, чем у «Боруссии» (49%). И если вы видели их две громкие победы «швабов» над дортмундской «Боруссией» — одну в чемпионате, другую в Кубке Германии — вы не слишком удивлены.

Французская Лига 1

Лидеры лиги: «Пари Сен-Жермен» (40 очков в 17 матчах)

Квалификация Лиги чемпионов: «Ницца» (35 в 17), «Монако» (33 в 17), «Брест» (31 в 17)

Квалификация Лиги Европы: «Лилль» (28 в 17)

Квалификация Лиги конференций: «Марсель» (27 в 17)

Стыковые матчи: «Тулуза» (14 в 17)

Вылет: «Лорьян» (12 в 17), «Клермон» (11 в 17)

Подобно миражу в Сахаре, казалось, что мы сможем увидеть что-то уникальное: сезон очень захватывающий борьбы на вершине таблицы Лиги 1. Это было несколько недель назад, когда «Монако» Ади Хюттера летал, показывая лучший атакующий футбол в стране, а «Ницца» Франческо Фариоли могла похвастаться лучшей защитой в мире. В то же время «ПСЖ» Луиса Энрике временами давал сбои, теряя очки в матче с «Клермоном» (0–0) и изо всех сил пытаясь реализовать свой потенциал.

Увы, Рождество и Новый год парижане вновь провели в лидерах лиги, создав преимущество в пять очков над «Ниццей» и семь над «Монако» при гораздо большей разнице мячей (+28 против +10 и +11). «ПСЖ» пока что проиграл только одну игру из 17 в Лиге 1, дома против «Ниццы» (2:3), в то время как они разгромили «Монако» (5:2) и «Марсель» (4:0) на «Парк де Пренс».

Однако для преследователей еще не все потеряно. Мы знаем, что «ПСЖ» способен снизить свой уровень в любой момент и у него много проблем с концентрацией, как, например, на последних минутах матча с «Лиллем» в середине декабря, когда они позволили сопернику сравнять счет на 94-й минуте. Кроме того, во второй половине сезона им придется сыграть на выезде со своими главными соперниками, их ждут поездки в Марсель (сейчас занимает шестое место), Ниццу, Монако, а также в гости к «Лансу» (7-е место), который наступал им на пятки на протяжении всего прошлого сезона и финишировал вторым, отстав всего на балл.

«ПСЖ» предстоят непростые игры, особенно если они далеко пройдут в Лиге чемпионов (первый матч 1/8 финала против «Реал Сосьедада» состоится 14 февраля), но «Ницце» и «Монако» придется показать безупречную игру во второй половине сезона, чтобы все стало интересным. Никаких глупых потерь очков, никаких разочаровывающих выступлений, как в матчах против «Лорьяна» или «Гавра».

Ни одна из команд не участвует в еврокубках, что поможет им сосредоточиться, и разрыв на данный момент не так уж и велик, но права на ошибку нет. Если что-то пойдет не так, нас может ожидать очередная очень односторонняя титульная гонка.

Прогнозы: ожидайте, что «ПСЖ» снова оторвется

Мы уже были здесь раньше, в этом странном состоянии, просто отсчитывая дни до того момента, когда лучший клуб Франции заберет свою очередную домашнюю корону. Неудивительно, что цифры также показывают это: шансы «ПСЖ» на победу в Лиге 1 и продолжение своей невероятной серии составляют 95,2%. В ближайшие месяцы мы все еще можем увидеть некоторые типичные спады, особенно если команда Луиса Энрике задержится в Лиге чемпионов - в 1/8 финала им предстоит встретиться с «Реалом Сосьедадом», который является не худшим жребием - но все остальные ведут борьбу за второе место.

На этом фронте «Ницца» (38,7%) имеет запас по сравнению с «Монако» (28,4%) благодаря надежной защите и победе над «Монако» со счетом 1:0 в начале сезона, а затем идут «Лилль» и «Марсель» (8,4%), которые хотят обогнать блеснувший в начале сезона «Брест» и попасть в четверку лучших.

Итальянская Серия А

Лидеры лиги: миланский «Интер» (45 очков в 18 матчах)

Квалификация Лиги чемпионов: «Ювентус» (43 в 18), «Милан» (36 в 18), «Фиорентина» (33 в 18)

Квалификация Лиги Европы: «Болонья» (31 в 18)

Квалификация Лиги конференции: «Аталанта» (29 в 18)

Вылет: «Кальяри» (14 в 18), «Эмполи» (13 в 18), «Салернитана» (12 в 18).

Как «Интер» захватил лидерство

Сейчас в «Интере» все непросто. Учитывая угрозу финансового краха, когда владельцы из компании Suning страдают из-за финансового «фэйр-плей» и выплат по кредитам, задача оставаться конкурентоспособными, отпуская при этом каждую звезду клуба во время трансферного окна, чтобы сохранить платежеспособность, сокрушит большинство тренеров и большинство команд. Но с «Интером» и с их энергичным тренером Симоне Индзаги все обстоит иначе.

Под руководством Индзаги и с его умелой тактикой «Интер» не только успешно пережил постоянный отток талантов, но и процветал, используя ряд новичков и неожиданно разыгравшихся ветеранов, и потерпев всего одно поражение в 17 играх Серии А.

Ушли такие игроки, как вратарь Андре Онана (в «Манчестер Юнайтед»), защитник Робин Госенс («Унион Берлин»), полузащитник Марсело Брозович («Аль-Наср») и нападающий Эдин Джеко («Фенербахче»), кроме того было неудачное «возвращение» Ромелу Лукаку, который в конечном итоге оказался с Жозе Моуринью в «Роме» на правах аренды у «Челси». В качестве свободного агента пришел динамичный форвард Маркус Тюрам, - и как никто не обратил на него внимания? - и признанные в своем амплуа игроки, такие как Бенджамин Павар, Алексис Санчес, Хуан Куадрадо, Франческо Ачерби и Янн Соммер, и конечные результаты были достигнуты благодаря блестящей алхимии.

Отличная форма Николо Бареллы в полузащите позволила стареющим звездам, таким как Хакан Чалханоглу, сосредоточить свою энергию на атаке, в то время как Тюрам отлично сыгрался Лаутаро Мартинесом в нападении - эта пара на данный момент забила 25 из 41 гола клуба. В Серии А также важно постоянство: четырнадцать игроков на данный момент провели более 1000 минут в лиге, что говорит о стабильности выбора Индзаги и использовании им замен, чтобы поддерживать свежесть своей основной обоймы.

И результаты тоже хороши! Как насчет их самой крупной победы над «Миланом» с 1974 года, когда команда разгромила «россонери» со счетом 5:1, несмотря на то, что этого никто не ждал? Или разгром «Наполи» со счетом 3:0 (2,69 xG) в декабре? Как насчет побед над «Лацио» и «Аталантой» или упорной ничьей 1:1 с «Ювентусом», одной из их немногих неудач в этом сезоне?

Теперь предстоит сделать все это снова после нового года.

Прогнозы: «Интер» кажется уверенным

«Интер» сделал все возможное, чтобы убрать весь драматизм из гонки за Скудетто в этом сезоне. «Нерадзурри» Симоне Индзаги потеряли всего семь очков в 17 матчах лиги, проиграв дома «Сассуоло» (каким-то образом), сыграв вничью с «Ювентусом», занимающим второе место, и «Болоньей», идущей четвертой, но в 14 других матчах обыграв соперников с суммарным счетом 37-2. Даже учитывая их выступление в Лиге чемпионов, в декабре им никто не забил, и даже несмотря на то, что «Ювентус» отстает всего на четыре очка, прогнозы «Опты» в настоящее время дают «Интеру» 82% шансов на титул.

К счастью, борьба за четверку лучших полна неопределенности. Даже несмотря на то, что «Интер» (100%-ный шанс попасть в четверку лучших) и «Юве» (99,4%) захватили два места, «Опта» дает семи другим командам как минимум 8%-ный шанс на одну из двух других путевок. «Милан» (84,8%) находится в хорошей форме, но «Фиорентина» (37,3%), «Наполи» (26,9%), «Аталанта» (17,8%), «Болонья» (14,7%), «Лацио» (9,2%) и «Рома» (8,7%) могут сказать свое слово в финальном раскладе. Это восхитительная смесь привычных претендентов и интригующих выскочек, особенно в случае скупой на голы, но жадной до владения мячом «Болоньи» Тьяго Мотты.

«Россоблу» не финишировали выше девятого места в Серии А с 2002 года и не играли в Европе с Кубка УЕФА 1999-2000 годов. Мало того, что их засуха должна закончиться в этом сезоне, но также есть большая вероятность, что они в конечном итоге сыграют в крупнейшем соревновании Европы.

İdman.biz