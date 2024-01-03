4 Января 2024
RU

Новый трансфер "Реала" на 100+ млн евро, кризис-менеджмент "Тоттенхэма". Называем сюжеты зимнего трансферного окна

Мировой футбол
Longreads
3 Января 2024 22:22
Новый трансфер "Реала" на 100+ млн евро, кризис-менеджмент "Тоттенхэма". Называем сюжеты зимнего трансферного окна

Эти сюжеты зададут тон трансферному окну.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

МЮ требует от тен Хага сбросить балласт

Манкунианцы вряд ли будут главным действующим лицом в вопросе закупок – но продавать намерены много. Всё потому, что у Эрика тен Хага крайне зыбкие позиции в клубе – МЮ провалил евросезон, а к зиме стал совсем плох и в чемпионате. Недавно удалось сотворить сенсацию с «Астон Виллой», но после – поражение от «Ноттингема». «Юнайтед» легко могут остаться без еврокубков и по итогам сезона.

Но голландский менеджер остался у руля коллектива - правда, от него потребовали продать сразу нескольких игроков. Донни ван де Бека уже «сплавили» в «Айнтрахт». Ближайший месяц пройдет для манкунианцев в поисках новых команд для Джейдона Санчо, Каземиро, Рафаэля Варана и Антони Марсьяля. Между тем на усиление боссы вкладываться не хотят. Плюс непонятна ситуация с Мэйсоном Гринвудом - англичанин играет за «Хетафе» в аренде, но «тёмно-синие» уже зимой могут попытаться выкупить футболиста.

Кадровые перемены могут произойти не только в составе – уже называлось несколько кандидатов в качестве альтернативы тен Хагу. Так, среди свободных остаётся Хулен Лопетеги и Грэм Поттер. Последнего в команде хотел бы видеть и Джим Рэтклифф – новый совладелец «красных дьяволов».

Что-то одно произойдёт точно.

«Наполи» и «Тоттенхэм» – кризис-менеджмент в деле

Коллективы в похожей ситуации - нынешнее положение дел ни тех, ни других категорически не устраивает. Неаполитанцев даже в большей степени. Команда всё же недавно стала чемпионом Италии – а после ошибки с тренерской рокировкой начала стремительно терять позиции. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис признал свою вину в провале:

Это моя ответственность, моя ошибка. Игроки и тренеры не в ответе за этот сезон, это мой промах. Я хочу извиниться перед фанатами «Наполи». Мы исправим положение, подписав новых футболистов в январе.

И, как мы видим, пообещал трансферы. Правда, неаполитанцам в первую очередь придётся бороться за сохранение лидеров - и только потом за новичков. Один из кандидатов на усиление - полузащитник Георгий Судаков из «Шахтёра» (придётся бороться с «Ювентусом»), также следят за защитником Адриелсоном.

У «Тоттенхэма» дела изначально обстояли хуже. Ещё весной они провалились после ухода Конте и готовились к основательной перестройке, под которую назначили главным тренером Анге Постекоглу. Назвать работу австралийца слабой нельзя - от него изначально не ждали серьёзного прогресса, поэтому импульс на старте - приятный бонус, пробная подписка. Для подключения нужно ещё несколько трансферов. Для «шпор» тратить большие деньги на усиление – тем более на протяжении нескольких окон, не свойственно. Но по-другому они забраться в ЛЧ не смогут.

Последняя попытка «Реала» с Мбаппе

Перес продолжает дело по созданию нового поколения «галактикос» в «Реале». Камавинга и Вальверде зарабатывают себе мировое имя, опорную цементирует Тчуамени, летом мадридцы провернули сделку на 100+ миллионов евро – подписали таланта сборной Англии Джуда Беллингема. Все они ведут «сливочных» вперёд. Но кое-что всё же остаётся незаконченным - до сих пор не сбылась мечта Флорентино о покупке Килиана Мбаппе.

Французский форвард почти вырвался из сетей ПСЖ летом 2022 года – но подписал-таки контракт с парижанами. В минувшее межсезонье опять не срослось. Мадридцам надоело постоянно идти на поводу у капризного исполнителя - в этот раз решили поставить ультиматум. Килиану дали понять: в это трансферное окно у него последний шанс на трансфер в «Реал».

У футболиста «Пари Сен-Жермен» будет время подумать – ответ он будет должен дать не позднее 15 января. И в случае, если даже так Мбаппе не решится на трансфер, от него откажутся в пользу Эрлинга Холанда.

Ещё интереснее - на этот раз испанцы не станут улучшать предложение и дадут игроку те же условия, что в прошлый раз.

Распродажа в «Челси»

Возможности новых боссов «аристократов» всё-таки не безграничны - поэтому после двух масштабных трансферных кампаний в клубе задумались о распродаже. Нужны доступные деньги на новые приобретения – для этого придётся расстаться с рядом игроков. Прекратить сотрудничество готовы с Нони Мадуеке, Яном Маатсеном и Трево Чалобой.

Освободившиеся средства планируют направить на подписание Виктора Осимхена, либо Айвена Тоуни на острие.

Даже забавно, что в нынешних условиях лондонцам пришлось задуматься даже над продажей лидера - Конора Галлахера. В клубе считают, что смогут выручить за полузащитника 45-50 миллионов фунтов. Между тем для Почеттино это лидер команды, да и сам исполнитель хочет остаться в клубе.

И даже в такой ситуации наставник «Челси» находит возможность намекнуть на необходимость новичков:

Когда ты не забиваешь, выиграть сложно. Сегодня мы показали слабую игру в финальной трети. Если мы недостаточно агрессивны на поле, нужно изучить трансферный рынок.

Вот и справедливый итог стратегии Боэли - устраивались массовые закупки в отрыве от философии тренера, из-за раздутой заявки пришлось уволить Поттера, Почеттино долго не мог привыкнуть к огромной скамейке. Сейчас выработались хоть какие-то сочетания - при этом команда замыкает топ-10 Премьер-Лиги. И Маурисио требует новых трансферов - действующие игроки-то не под него были собраны.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

От Фернандеша до Эдерсона. Самые нагруженные футболисты
3 Января 23:45
Мировой футбол

От Фернандеша до Эдерсона. Самые нагруженные футболисты

Они провели на поле больше всех минут
"В "Барсу" я бы взял Холанда, Левандовски не может играть до 60 лет"
3 Января 21:11
Мировой футбол

"В "Барсу" я бы взял Холанда, Левандовски не может играть до 60 лет"

"Он киборг. Он много забивает"
Удачные подписания: лучшие трансферы первой половины сезона
3 Января 20:22
Мировой футбол

Удачные подписания: лучшие трансферы первой половины сезона

Рассматриваем самые удачные сделки клубов за недавние месяцы
Воспитанник МЮ заиграл в Испании после снятия обвинений. Теперь это цель "Барселоны" и "Атлетико"
3 Января 19:02
Мировой футбол

Воспитанник МЮ заиграл в Испании после снятия обвинений. Теперь это цель "Барселоны" и "Атлетико"

Гринвуд хорош в "Хетафе"
"Боруссия" Дортмунд заплатит "Манчестер Юнайтед" за аренду Санчо € 3 млн
3 Января 18:18
Мировой футбол

"Боруссия" Дортмунд заплатит "Манчестер Юнайтед" за аренду Санчо € 3 млн

Ранее в своей карьере 22-летний англичанин уже выступал за дортмундскую "Боруссию", откуда и перебрался в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году
Главный тренер "Жироны" рассказал, что нужно команде для победы в Ла Лиге
3 Января 12:22
Мировой футбол

Главный тренер "Жироны" рассказал, что нужно команде для победы в Ла Лиге

"Чтобы претендовать на титул, нам нужно..."

Самое читаемое

Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане
1 Января 13:45
Азербайджанский футбол

Андрей Лунев: Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане

"В итоге я звонил человеку из клуба, он приезжал помогал"
Самые недисциплинированные игроки Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК
1 Января 16:37
Азербайджанский футбол

Самые недисциплинированные игроки Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК

Самым недисциплинированным игроком первых двух кругов чемпионата является Юрий Матиас
"В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал"
1 Января 22:22
Азербайджанский футбол

"В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал"

"В Азербайджане и России болельщики более требовательные"
Мамедъяров и Раджабов - в Топ-36 рейтинга по рапиду
1 Января 16:08
Шахматы

Мамедъяров и Раджабов - в Топ-36 рейтинга по рапиду

Международная федерация шахмат вслед за классическим рейтингом опубликовала табель о рангах по рапиду и блицу на 1 января