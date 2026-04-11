Энрике может ворваться в топ самых дорогих тренеров Европы

Главный тренер футбольного клуба "ПСЖ" Луис Энрике близок к подписанию нового контракта с клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, стороны ведут активные переговоры и рассчитывают завершить процесс до конца сезона. Новое соглашение может быть рассчитано до середины 2030 года.

Отмечается, что после продления контракта зарплата специалиста существенно возрастет, и он может войти в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Европы.

При этом сам Энрике не ставит финансовый вопрос на первый план. Тренер чувствует себя комфортно в "ПСЖ" и полностью вовлечен в реализацию спортивного проекта клуба.

Под его руководством парижская команда уже завоевала десять трофеев, включая победу в Лиге чемпионов в 2025 году.