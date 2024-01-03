Удачные подписания: лучшие трансферы первой половины сезона

Рассматриваем самые удачные сделки клубов за недавние месяцы.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Зимнее трансферное окно уже открыто. Клубы делают первые шаги по усилению состава в поисках новичков, которые помогут им в достижении целей. При этом сейчас, когда первая половина сезона позади, самое время оценит летние трансферы. Некоторые из них получились особенно удачными. Далее рассмотрим лучшие переходы первой половины сезона.

Маркус Тюрам («Интер», свободный агент)

«Интер» давно следил за Тюрамом, но сделку все никак не удавалось осуществить. «Нерадзурри» достигли предварительной договоренности с игроком и ждали, когда закончится его контракт с менхенгладбахской «Боруссией». «Черно-синие» получили вознаграждение за умение терпеть. Они бесплатно заполучили качественного форварда, который и забивает, и ассистирует. К настоящему времени на счету 26-летнего нападающего 25 матчей во всех турнирах, 8 голов и 10 результативных передач. Он хорошо смотрится в паре с Лаутаро Мартинесом, да и с Марко Арнаутовичем тоже. «Интер» однозначно выиграл от этого трансфера.

Алехандро Гримальдо («Байер», свободный агент)

Одним из главных героев «Байера» в текущем сезоне является Виктор Бонифасе, за которого немецкий клуб заплатил 20 млн евро бельгийскому «Юниону». Но форварду и положено часто забивать. Другое дело, когда фланговый защитник показывает высокую результативность. К тому же, его подписало бесплатно. Речи идет о Гримальдо, который очень быстро освоился в «Байере» после перехода из «Бенфики» и теперь зажигает в команде Хаби Алонсо. Сейчас на счету 28-летнего фулбека 24 матча во всех турнирах, 9 голов и 7 результативных передач. Испанец уже установил личный рекорд по голам за одну кампанию, а впереди еще половина сезона.

Серу Гирасси («Штутгарт», 9 млн евро)

Гирасси не совсем новичок в «Штутгарте». Прошлый сезон он провел в немецком клубе на правах аренды, но полноценную сделку с «Ренном» «швабы» оформили минувшим летом. Этот трансфер стал сверхуспешным для клуба, который не обладает большим бюджетом. «Штутгарт» заплатил всего 9 млн евро за форварда, который проводит лучший сезон в карьере. В настоящее время 27-летний нападающий сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 2 ассиста. Гирасси за полсезона установил собственный результативности. В списке лучших бомбардиров Бундеслиги он уступает только Гарри Кейну. Высока вероятность, что скоро гвинеец пойдет на повышение.

Гульельо Викарио («Тоттенхэм», 18,5 млн евро)

«Тоттенхэм» здорово сработал на трансферном рынке, когда искал замену Уго Льорису. «Шпоры» знали, что француз хочет уйти, и нашли ему очень хорошую и не очень дорогую замену. Лондонцы заплатили «Эмполи» 18,5 млн евро за Викарио, которого итальянские, а теперь и английский СМИ оценивают очень высоко. Странно, что игрок не пошел на повышение раньше. Так случилось, что голкипер еще и идеально подошел под систему игры нового тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу. Двойная удача. «Шпоры» много пропускают, играя с высоким прессингом. Но и Викарио очень часто спасает команду. За полсезона он совершил уже 65 сэйвов в АПЛ – это 6-е место в лиге среди вратарей и 2-е среди клубов «большой шестерки».

Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм», 46 млн евро)

Еще одно хорошее подписание «Тоттенхэма». Возможно, один из лучших трансферов АПЛ минувшего лета. Постекоглу очень хотел заполучить Мэддисона. «Шпоры» подписали футболиста из «Лестера» за 46 млн евро. Удивительно, что за такого игрока практически не было борьбы. Благодаря в том числе и Мэддисону лондонцы в первые месяцы сезона были одной из лучших команд Премьер-лиги. Повреждение лучшего плеймейкера команды серьезно ударило по «Тоттенхэму», но сейчас дела не так уж и плохи. До травмы 27-летний хавбек сыграл 11 матчей в АПЛ, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. «Шпоры» пока держатся возле зоны ЛЧ. С возвращением Мэддисона они станут реальными претендентами на топ-4.

Гарри Кейн («Бавария», 95 млн евро)

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом и стал рекордным трансфером в истории клуба. Мюнхенцы никогда не платили за игрока более 80 млн евро, а тут почти 100. С другой стороны, за такого футболиста и сотню миллионов не жалко. Англичанин мгновенно адаптировался и к «рекордмайстру», и к Бундеслиге. К настоящему времени на счету 30-летнего нападающего 22 матча во всех турнирах, 25 голов и 8 результативных передач. Кейн забивает и ассистирует. Он возглавляет список лучших бомбардиров Бундеслиги и претендентов на «Золотую бутсу». Аналитики уже сейчас предрекают англичанину еще больший успех в «Баварии», чем был у Роберта Левандовски.

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, 103 млн евро)

Возможно, трансфер Беллингема стал лучшим за все летнее окно. Особенно с учетом того, как он быстро адаптировался в «Реале», и какую пользу приносит команде. Молодой англичанин является лучшим бомбардиром не только «королевского клуба», но и всей Ла Лиги. К настоящему времени 20-летний хавбек сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Беллингем – очень весомая причина того, почему «сливочные» борются за чемпионство в текущем сезоне. С появлением Джуда вся команда вышла на новый уровень.

Деклан Райс («Арсенал», 116 млн евро)

Райс и Мойсес Кайседо стали самыми дорогими трансферами АПЛ прошлым летом. За обоих игроков «Арсенал» и «Челси» заплатили по 116 млн евро. Но их вклад в игру команды существенно отличается. Пока эквадорец все еще адаптируется к «синим» (как, впрочем, и половина состава), англичанин очень сильно стартовал в северном Лондоне. Он перехватывает мяч, развивает атаки и забивает голы, иногда даже победные. Сейчас на счету 24-летнего хавбека 28 матчей во всех турнирах, 3 забитых мяча и 2 ассиста. Это хорошие показатели для опорника. «Вест Хэм» долго не хотел отпускать своего лучшего игрока, но серьезная компенсация того стоила.

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