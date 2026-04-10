Альваро Арбелоа: "Мы будем бороться, пока есть шансы"

10 Апреля 2026 09:51
Альваро Арбелоа: "Мы будем бороться, пока есть шансы"

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа высказался о борьбе за титул в Ла Лиге перед футбольным матчем против "Жироны". Специалист подчеркнул, что у команды практически не осталось права на ошибку в условиях жесткой конкуренции с лидирующей "Барселоной".

Как сообщает İdman.Biz, встреча запланирована на 10 апреля. "Мы понимаем важность каждого матча. Если раньше у нас почти не было задела для ошибок, то теперь его еще меньше. Наша цель — побеждать в каждой игре. Пока есть математические шансы, мы будем бороться. Мы осознаем, какой герб носим на груди и какие требования это накладывает", — цитирует Арбелоа официальный сайт "Реала".

На данный момент после 30 туров чемпионата Испании турнирную таблицу возглавляет "Барселона", имеющая в активе 76 очков. "Реал" занимает вторую строчку, отставая от лидера на семь баллов (69 очков).

İdman.Biz
