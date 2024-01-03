Главный тренер "Жироны" рассказал, что нужно команде для победы в Ла Лиге

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер "Жироны" Мичел объяснил, что нужно команде для чемпионства.

"Реал", "Барселона" и "Атлетико" созданы для чемпионства в Испании, "Жирона" - нет. Чтобы претендовать на титул, нам нужно провести удивительную вторую половину сезона и набрать в общей сложности 80-90 очков. Мы выполнили основную задачу - сохранили прописку в Ла Лиге и теперь можем побороться за еврокубки", - приводит слова Мичела Marca.

"Жирона" располагается на второй строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды 45 очков в 18 матчах. Лидирует в турнире мадридский "Реал", записав в свой актив аналогичное количество очков, что и каталонская команда.

İdman.biz