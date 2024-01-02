"Реал" разработал новый план по подписанию Килиана Мбаппе - L’Équipe

Руководство мадридского «Реала» разработало новый план по осуществлению перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных». Об этом сообщает французское издание L’Équipe.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, в ближайшее время мадридский клуб приступит к реализации пунктов из этого плана, однако подробности новой стратегии «Реала» не раскрываются.

Напомним, начиная с 1 января текущего года Мбаппе может заключать предварительные соглашения с любым другим клубом для того, чтобы перейти в него грядущим летом в качестве свободного агента. Подобная возможность появилась у 25-летнего футболиста по причине того, что через полгода заканчивается его действующее соглашение с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и двумя результативными передачами.

Завтра, 3 января, в матче 19-го тура Ла Лиги «Реал» сыграет с «Мальоркой». Игра начнётся в 21:15.

İdman.biz