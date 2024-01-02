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Squawka назвала лучшего дриблёра 2023 года в топ-5 чемпионатов Европы

Мировой футбол
Новости
2 Января 2024 13:43
Squawka назвала лучшего дриблёра 2023 года в топ-5 чемпионатов Европы

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку стал лучшим игроком 2023 года по успешным попыткам обыгрыша в топ-5 лиг Европы.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", этот показатель у 21-летнего бельгийца составил 133 удачных попыток дриблинга. Он опережает Лероя Зане («Бавария»), находящегося на втором месте, на 29 удачных попыток – у немца таковых 114.

Третий – Нико Уильямс (110, «Атлетик»), четвёртый – Винисиус Жуниор (106, «Реал»), пятый – Родриго (101, «Реал»).

Доку перешёл в «Манчестер Сити» из «Ренна» за € 60 млн минувшим летом. В текущем сезоне вингер провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

İdman.biz

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