5-й в истории "Ливерпуля"

Мохамед Салах забил 150-й гол в английской Премьер-лиге в составе "Ливерпуля".

İdman.biz сообщает, что египетский нападающий оформил дубль в матче 20-го тура против "Ньюкасла".

В этом матче "Ливерпуль" победил со счётом 4:2. Таким образом Салах увеличил количество голов в клубе до 151.

В историю "Ливерпуля" он вошел как 5-й игрок, забивший не менее 150 голов в чемпионатах Англии. Роджер Хант, абсолютный рекордсмен клуба, забил 244 гола. Гордон Ходжсон - 233, Ян Раш - 229, Билли Лидделл - 215.

Отметим, что Салах является лучшим бомбардиром "Ливерпуля" с 1992 года, когда чемпионат Англии стал называться Премьер-лигой.

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