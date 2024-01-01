От чемпионства к борьбе за топ-4: в чем причины спада "Барселоны"?

Разбираемся в проблемах каталонского клуба.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

В прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании и выиграла национальный Суперкубок. Это затмило провалы в еврокубках и критику тренерского штаба за игру команды. Но лишь на некоторое время. В нынешней кампании проблемы вернулись. Каталонцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе, но испытывают трудности в национальном первенстве.

После первой половины сезона «сине-гранатовые» занимают только 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на 7 очков от лидирующих «Жироны» и мадридского «Реала». При неудачных результатах после отпуска «Барселона» может выпасть из первой четверки. Да и в ЛЧ игра каталонцев не всегда была убедительной. Попробуем разобраться в причинах спада «сине-гранатовых».

Проблемы в обороне

В прошлом сезоне у «Барселоны» были очень хорошие показатели по игре в обороне. Каталонцы провели наибольшее количество «сухих» матчей в Европе и пропустили всего 20 мячей в Ла Лиге. Голкипер Марк-Андре тер Штеген тоже провел выдающуюся кампанию. Но это не получается повторить. В текущем сезоне «сине-гранатовые» много пропускают еще до перерыва. «Барселоне» в первом тайме забивали «Жирона», «Райо Вальекано», «Антверпен», «Гранада» и «Вильярреал». В нынешней кампании каталонцы дважды пропустили на первых минутах матча.

Важным моментом являются перемены в полузащите. Большое влияние на команду оказала потеря Серхио Бускетса. Хави принял важное решение в прошлом сезоне, попросив опытного хавбека опускаться глубже, совершать отборы и распределять владение мячом. Сведя к минимуму беготню, Бускетс стал хорошим помощником защитникам. Однако этот аспект до сих пор остается открытым после того, как испанец перешел в «Интер Майами».

Непоследовательность в задней линии тоже не помогает каталонцам. Большую часть второй половины прошлого сезона Хави играл с Жюлем Кунде, Рональдом Араухо, Андреасом Кристенсеном и Алехандро Бальде. Были изменения – например, Жорди Альба мог прикрыть. Но в этом сезоне у «сине-гранатовых» нет былой стабильности. Они арендовали Жоау Канселу, который периодически поднимается выше, а место на правом фланге обороны иногда занимает Араухо. Результатом является отсутствие преемственности и защита, которая не всегда кажется полностью сплоченной.

Спад у главной звезды

В прошлом сезоне Роберт Левандовски был одним из лучших игроков «Барселоны». Да, ему было 33 года на момент прихода в клуб, но он оставался элитным игроком, который мог усилить команду, которая нуждалась в голах. Поляк оказался именно таким футболистом, став лучшим бомбардиром Ла Лиги. Его вклад в чемпионство был огромным. Однако в текущем сезоне все изменилось, хотя Левандовски не стал хуже сам по себе. Такие игроки не теряют внезапно свои качества. Здесь другая проблема.

Спад Роберта – это случай с нападающим-ветераном, который не хочет или не может менять свою игру. Каталонцы не создают столько моментов, сколько должны, учитывая уровень игроков, которые есть в их команде. Левандовски добился больших успехов благодаря тем моментам, которые регулярно получал. Когда креативность в команде иссякает, ему самому нужно искать для себя моменты или перемещаться глубже в полузащиту и развивать атаки. В 35 лет это сложно делать даже одному из величайших форвардов, который не привык так играть.

Результатом всего этого стали упущенные моменты, непоследовательные удары и общая нехватка резкости в ключевых областях поля. Цифры у Левандовски не такие уж и ужасные – на его счету 8 забитых мячей в Ла Лиге и 4 результативные передачи. Роберт входит в десятку лучших бомбардиров чемпионата Испании, но он далек от своего привычного уровня. Логично, что любая команда столкнется с трудностями, если ее главный завершитель перестанет забивать.

Отсутствие тактической гибкости

Хави знает свой клуб и, наверняка, имеет представление о том, как его команда должна действовать. Но отсутствие плана Б у главного тренера «сине-гранатовых» часто бросается в глаза. Тактика «Барселоны» немного устарела: тренер настаивает на схеме псевдо 4-4-2, которая превращается в 3-2-5 при владении мячом. Но у каталонцев все предсказуемо. Рафинья всегда будет смещаться в центр. Жоау Фелиш всегда будет стараться стянуть на себя защитников. Левандовски всегда будет врываться в свободное пространство. В игре «сине-гранатовых» нет ни вариации, ни импровизации.

Говоря об игроках, несправедливо будет обвинять только Левандовски. Кунде, Бальде и Рафинья тоже играют явно ниже прошлогоднего уровня. Хотя по бразильцу возникали вопросы еще в прошлом сезоне. У Хави были некоторые смутные попытки кадровых изменений. Илкай Гюндоган поднимался выше на поле. Канселу перемещался в полузащиту или на позицию вингера. Бальде по какой-то причине оказывался на позиции центрального защитника. Но ничего не получилось – и в результате «Барселона» страдала.

Кадровые проблемы

У каталонцев масштабные проблемы с повреждениями игроков. Тер Штеген, Гави, Педри, Левандовски, Бальде, Кунде, Араухо, Рафинья, Френки де Йонг и Иньиго Мартинес в разные моменты сезона получали травмы. В какой-то момент «сине-гранатовые» остались без шести игроков основы. Повреждения беспокоят многие клубы. Мадридский «Реал», к примеру, в этом сезоне получил три разрыва крестообразной связки у футболистов и множество других повреждений. Однако у «Барселоны» нет такого качества и опыта, как у «Реала».

Каталонцы не могут обратиться к Луке Модричу, если им нужна надежная поддержка, или задействовать Федерико Вальверде, который может сыграть практически везде в полузащите и атаке. Возможно, «сине-гранатовые» могли бы более эффективно набирать игроков, делая ставку на их широкие способности. Они, конечно, могли бы более разумно распорядиться игровыми минутами футболистов. В любом случае, им просто не хватает глубины, чтобы показывать свои лучшие результаты, когда приходят травмы.

Неправильный подбор игроков

Последние трансферные окна проходят тяжело для «Барселоны». Клуб все еще испытывает серьезные финансовые проблемы. Так называемые «рычаги» президента Жоана Лапорты лишь временно смягчают финансовые стрессы, которые преследуют каталонцев последние 3 года. В столь ограниченных условиях строить конкурентоспособную команду непросто. Результатом всего этого стало не совсем качественное пополнение состава – свободный центральный защитник и еще два качественных игрока, но с неопределенным будущим. Ориоль Ромеу выглядит неубедительно. Он должен был стать малобюджетной, но надежной заменой Бускетсу, но по факту им только затыкают дыры в полузащите.

Фелиш поначалу показывал блестящие моменты, но непоследовательность продолжает тормозить его карьеру. Качества Канселу не подлежат сомнению, но у него нет постоянной позиции на поле. Иньиго Мартинес – не более чем хороший игрок ротации. «Сине-гранатовым» будет непросто продолжать работу на трансферном рынке. Для клуба такого масштаба, как «Барселона», где ожидают больших трансферов, все вдвойне сложнее. Но когда новые игроки все же приходят, а команда ничего не показывает, это еще хуже. По материалам Goal

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