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"Айнтрахт" объявил о переходе Донни ван де Бека на правах аренды

Мировой футбол
Новости
1 Января 2024 19:40
"Айнтрахт" объявил о переходе Донни ван де Бека на правах аренды

Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека на правах аренды с правом выкупа.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", срок аренды нидерландского полузащитника - до конца нынешнего сезона. Ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за € 39 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «красных дьяволов» лишь 23 минуты во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 9 млн.

«Айнтрахт» по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства команда из Франкфурта сыграет «с РБ Лейпциг» на выезде.

İdman.biz

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