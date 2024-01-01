1 Января 2024
RU

Гвардиола поддержал идею подать в суд на ФИФА

Мировой футбол
Новости
1 Января 2024 15:48
Гвардиола поддержал идею подать в суд на ФИФА

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал идею профсоюза футболистов подать в суд на ФИФА из-за расширения игрового календаря.

«Только игроки могут что-то изменить. Я уже говорил, что у нас слишком много матчей. Проблема в том, что летом у нас всего три недели отпуска - этого недостаточно, чтобы восстановиться. Взгляните на количество травм», - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Гвардиолы набрали 40 очков в 19 сыгранных матчах. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» - два очка.

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 13 января. Команда Гвардиолы на выезде встретится с «Ньюкаслом» в рамках 21-го тура АПЛ. Начало игры - в 21:30.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"В "Манчестер Юнайтед" моё будущее в моих руках"
14:31
Мировой футбол

"В "Манчестер Юнайтед" моё будущее в моих руках"

"Всё, что нам нужно сделать, - это снова подняться"
"Барселона" сыграла больше всех матчей на ноль в 2023 году
11:21
Мировой футбол

"Барселона" сыграла больше всех матчей на ноль в 2023 году

Каталонцы 22 раза сохранили свои ворота в неприкосновенности
"Ливерпуль" завершил 2023 год лидером АПЛ, "Манчестер Сити" отстаёт на два очка
09:00
Мировой футбол

"Ливерпуль" завершил 2023 год лидером АПЛ, "Манчестер Сити" отстаёт на два очка

31 декабря состоялись заключительные матчи английской Премьер-Лиги в 2023 году, по итогам которых сформировалась турнирная таблица чемпионата перед наступающим 2024-м
Жозе Моуринью: будущее "Ромы" или пережиток прошлого?
31 Декабря 2023 23:22
Мировой футбол

Жозе Моуринью: будущее "Ромы" или пережиток прошлого?

Почему владельцы римского клуба не спешат продлевать контракт с харизматичным и скандальным португальцем?
"Я был первым среди смертных". Родри - о пятом месте в голосовании на "Золотой мяч" - 2023
31 Декабря 2023 22:31
Мировой футбол

"Я был первым среди смертных". Родри - о пятом месте в голосовании на "Золотой мяч" - 2023

"Я испытал чувство гордости"
Время перемен: игроки, которые могут сменить клубы в январе
31 Декабря 2023 21:40
Мировой футбол

Время перемен: игроки, которые могут сменить клубы в январе

Выделяем футболистов, близких ко смене клубной прописки

Самое читаемое

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ
29 Декабря 2023 22:08
Мировой футбол

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ

Матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться в Саудовской Аравии, перенесен
Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО
30 Декабря 2023 15:30
Другие

Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышла первая передача, снятая в студии сайта İdman.biz
Умер рекордсмен Азербайджана
29 Декабря 2023 17:51
Атлетика

Умер рекордсмен Азербайджана

Он был победителем всесоюзных соревнований, а затем судьей
10 лет со дня, круто изменившего жизнь Михаэля Шумахера
29 Декабря 2023 17:34
Формула 1

10 лет со дня, круто изменившего жизнь Михаэля Шумахера

Десять лет назад, 29 декабря 2013 года, во французских Альпах на одном из горнолыжных склонов произошёл несчастный случай, в котором Михаэль Шумахер получил тяжёлые травмы, круто изменившие его жизнь