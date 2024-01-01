"В "Манчестер Юнайтед" моё будущее в моих руках"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана сравнил свой нынешний клуб с миланским "Интером", за который выступал ранее, а также поделился мыслями о будущем в английской команде.

"Манчестер Юнайтед" - ещё более крупный клуб (чем "Интер"), и ожидания тоже больше. Но я уверен, что мы будем улыбаться вместе, делая всё лучше и лучше, как это было в "Интере". Там мало кто верил в нас, но мы показали, на что способны. Здесь, в "Юнайтед", моё будущее в моих руках. Всё, что нам нужно сделать, - это снова подняться. Уверен, что мы это сделаем. Вот почему я говорю, что жизнь состоит из моментов, и все они, к лучшему или к худшему, всегда временны", - приводит слова Онана Sky Sport Italia.

Напомним, Онана перeшёл в "Манчестер Юнайтед" из "Интера" прошлым летом за € 50,2 млн. В нынешнем сезоне вратарь провёл за "красных дьяволов" 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 40 млн.

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