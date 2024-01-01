"Ливерпуль" завершил 2023 год лидером АПЛ, "Манчестер Сити" отстаёт на два очка

31 декабря состоялись заключительные матчи английской Премьер-Лиги в 2023 году, по итогам которых сформировалась турнирная таблица чемпионата перед наступающим 2024-м.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», набравший 42 очка за 19 матчей. На втором месте сенсационно находится «Астон Вилла» Унаи Эмери с 42 очками. Бирмингемцы уступают мерсисайдцам по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает чемпион прошлого сезона АПЛ «Манчестер Сити» (40 очков). Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на два очка от лидера.

Также рядом находится лондонский «Арсенал» (40 очков за 20 матчей), который упустил возможность стать первым в АПЛ, проиграв «Фулхэму» сегодня, 31 декабря (1:2). На пятом месте располагается «Тоттенхэм», набравший 39 очков по итогам 20 матчей.

Примечательно, что довольно низкие позиции в таблице занимают «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» - седьмое (31 очко за 20 игр) и десятое (28 очков за 20 игр) соответственно.

В зоне прямого вылета из АПЛ остались «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Лутон Таун». «Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу чемпионата с девятью очками. В активе «Бёрнли» 11 очков после 20 сыгранных матчей, команда идёт на 19-м месте. «Лутон Таун» - 18-й в таблице с 15 очками за 19 встреч.

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