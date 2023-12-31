Время перемен: игроки, которые могут сменить клубы в январе

Выделяем футболистов, близких ко смене клубной прописки.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Через несколько дней откроется зимнее трансферное окно. Клубы целый месяц смогут работать над усилением состава. Но это возможность еще и для игроков, которые по каким-либо причинам хотят сменить обстановку. В январе обычно совершается не так много громких сделок, но некоторым футболистам необходимы перемены. Далее рассмотрим игроков, которые могут сменить клубы в январе.

Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»)

Весь период ван де Бека в «МЮ» - это катастрофа. Донни перешел к манкунианцам в 2020-м году из «Аякса» за 39 млн евро. С тех пор на его счету только 62 матча в составе «Юнайтед». Не помогла игроку и аренда в «Эвертоне». В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл только 21 минуту в Кубке лиги и одну минуту в АПЛ. Уже четвертый сезон голландца катится в пропасть, поэтому перемены необходимы. По слухам, ван де Бек перейдет в «Айнтрахт» на правах аренды, но официальных подтверждений этой информации пока нет.

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

Еще один игрок «МЮ», который с высокой долей вероятности покинет клуб в январе. Учитывая, что 2 года назад манкунианцы заплатили за Санчо 85 млн евро, маловероятно, что они легко расстанутся с ним посреди сезона. Но аренда вполне возможна. У Джейдона конфликт с главным тренером «Юнайтед» Эриком тен Хагом. Ситуация далека от разрешения. То, что футболист получает зарплату не играя, невыгодно никому, поэтому его трансфер в январе очень даже возможен. К тому же есть множество клубов, готовых арендовать Санчо. Однако у 23-летнего вингера высокая зарплата, что может сократить список потенциальных претендентов.

Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»)

Филлипс стал обладателем требла в составе «Манчестер Сити», поэтому для него переход в команду Хосепа Гвардиолы нельзя назвать провальным. Но в плане игрового времени все совсем плохо. Кэлвин проводит уже второй сезон на «Этихаде», и ситуация для него особо не меняется. В минувшей кампании он проводил на поле в среднем 24 минуты за матч, в нынешней – 22. Причем в текущем сезоне Премьер-лиги он выходил на поле только 4 раза. «Манчестер Сити» заплатил за Филлипса «Лидсу» почти 50 млн евро, но футболист на «Этихаде» пребывает в глубоком запасе. Пора что-то менять. Высока вероятность, что 28-летний хавбек покинет «горожан» уже в январе. В его подписании заинтересованы «Ювентус», «Ньюкасл», «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Айвен Тоуни («Брентфорд»)

Тоуни уже несколько месяцев активно связывают с английскими топ-клубами. Разговоры усилились после того, как главный тренер «Брентфорда» Томас Франк подтвердил, что клуб может продать игрока уже в январе. «Арсенал» и «Челси» являются главными претендентами на 27-летнего нападающего. Тоуни пропустил уже половину сезона из-за дисквалификации, но это не влияет на трансферные слухи. В минувшей кампании он забил 20 мячей в АПЛ, что привлекло внимание больших клубов. Но заполучить забивного форварда будет непросто. Нет сомнений, что «пчелы» установят приличную цену на игрока.

Тимо Вернер («РБ Лейпциг»)

Вернер провел не лучший период в «Челси», забив всего 10 мячей в АПЛ за 2 сезона. Летом 2022 года Тимо вернулся в «РБ Лейпциг», где ранее забивал по 20+ голов в Бундеслиге. Однако второй его период на «Ред Булл Арене» не такой успешный, как первый. В минувшей кампании 27-летний нападающий забил 9 мячей в Бундеслиге, а в нынешней – всего 2. У Вернера сильно упали и результативность, и игровое время. Немца снова связывают с уходом из «Лейпцига». Главный тренер «быков» Марко Розе предоставил игроку право выбора. По слухам, в его подписании заинтересованы «МЮ» и «Вест Хэм».

Ориоль Ромеу («Барселона»)

Прошлым летом «Барселона» подписала Ромеу из «Жироны» за 3,4 млн евро. Этот трансфер изначально выглядел сомнительно, а со временем эти опасения стали подтверждаться. Испанец начинал в каталонском клубе как игрок стартового состава, но уже с конца сентября получает все меньше игрового времени. В поединке против «Альмерии» 32-летний хавбек сыграл 23 минуты, а до того 3 матча подряд провел в запасе. Становится понятно, что «сине-гранатовые» не слишком рассчитывают на Ромеу. При этом в «Жироне» заявили о желании вернуть футболиста в свои ряды. Пусть и прошла только половина сезона, но, возможно, «Барселоне» стоит задуматься над еще одной сделкой с «бело-красными».

Дониэлл Мален («Боруссия» Д)

В декабре начала появляться информация о том, что Мален хочет покинуть «Боруссию». Не исключался его уход уже в январе. По слухам, 24-летний вингер может оказаться в АПЛ, где в его подписании заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось даже, что «МЮ» предложил «шмелям» обменять Джейдона Санчо на голландца. Позже спортивный директор немецкого клуба Себастьян Кель заявил, что «Боруссия» не рассматривает возвращение Санчо. Но слухи вокруг Малена не утихают. Если «шмели» получат выгодное предложение, могут и отпустить игрока.

Карлос Солер («ПСЖ»)

Французские СМИ сообщают, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не рассчитывает на Солера. Это заметно и по игровому времени Карлоса. В групповом этапе Лиги чемпионов 26-летний хавбек сыграл всего 1 минуту. А в Лиге 1 он проводит на поле в среднем 34 минуты за матч, что является худшим показателем в его карьере. Есть вероятность, что испанец покинет парижан уже в январе. В его подписании заинтересованы «Брайтон», «Астон Вилла» и несколько испанских клубов, среди которых его родная «Валенсия». В последнее время «ПСЖ» старается обдуманно подходить к подписанию новичков, но трансфер Солера получился неудачным для обеих сторон.

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