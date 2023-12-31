"Гол в финале Лиги чемпионов изменил мою жизнь"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес порассуждал о значимости для его карьеры победного гола, забитого им в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Без сомнений этот гол изменил мою жизнь. Он катапультировал меня в уникальное место, где находятся избранные. Внезапно ты становишься частью истории. Благодаря таким моментам ты попадаешь в историю клуба, тем более что «Манчестер Сити» выиграл первую Лигу чемпионов. Ты мечтаешь о подобном. Я очень хорошо помню гол Зидана в Глазго (финал Лиги чемпионов - 2001/2002, в котором мадридский «Реал» обыграл леверкузенский «Байер» со счётом 2:1). Также помню гол Иньесты в Йоханнесбурге (финал чемпионата мира 2010 года, в котором сборная Испании обыграла Нидерланды со счётом 1:0). Некоторые голы определяют карьеру футболистов. Это коснулось и меня, поэтому я чувствую себя счастливым», - приводит слова Родри AS.

Напомним, «Манчестер Сити» сыграл в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов с миланским «Интером». На 68-й минуте матча Родри забил единственный и победный мяч своей команды.

Лига чемпионов . Финал

10 июня 2023, суббота. 23:00

Манчестер Сити (Англия) - Интер М (Милан, Италия) - 1:0

Гол: Эрнандес, 68

İdman.biz