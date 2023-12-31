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"Нашей целью было попасть в Лигу чемпионов, но..."

Мировой футбол
Новости
31 Декабря 2023 14:41
"Нашей целью было попасть в Лигу чемпионов, но..."

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны высказался о победе над «Ромой» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Первая часть сезона была хорошей. У нас осталась одна игра, и мы можем набрать 46 очков, это отличный результат. Нашей целью было попасть в Лигу чемпионов, но мы на два очка уступаем «Интеру», поэтому мы должны мечтать выиграть скудетто. Мы не можем уйти от ответственности пребывания в «Ювентусе», поэтому мы должны мечтать о достижении главной цели.

Я думаю, что у нас есть куда совершенствоваться с точки зрения стиля игры. Я не ожидаю тики-таку в этом сезоне, потому что наша точка отсчёта состоит в том, чтобы быть сплочёнными и максимально использовать наши шансы.

В фазе атаки нужно многое сделать, чтобы максимально использовать качества наших нападающих, которые могут забивать 20-30 голов за сезон. Чтобы мечтать о скудетто, мы должны усовершенствовать многое, мы ещё не совсем готовы.

Возможные подписания в январе? Честно говоря, я бы поменял голкипера и играл бы в три защитника и с Барцальи», - приводит слова Щенсны DAZN.

После 18 туров «Ювентус» занимает второе место в Серии А с 43 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (45 очков).

İdman.biz

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