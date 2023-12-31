"Бавария" после Тухеля хочет подписать главного тренера, огорчившего "Карабах"

В «Баварии» решили, кто станет новым главным тренером команды после ухода Томаса Тухеля.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает sport.es.

По информации источника, руководство клуба хочет видеть Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».

Для перехода 42-летнего специалиста мюнхенскому клубу необходимо договориться с его нынешней командой о выкупе контракта.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда заняла шестое место в Бундеслиге с 50 очками, а также вылетела в первом раунде Кубка Германии от «Эльверсберга» (3:4).

В нынешнем сезоне «Байер» идёт на первом месте в чемпионате Германии с 42 очками. Второе место занимает «Бавария».

Команда Алонсо ещё ни разу не проиграла в сезоне-2023/2024. На счету «Байера» 25 матчей без поражений: 22 победы и три ничьих во всех турнирах. До этого ни одна немецкая профессиональная команда не начинала сезон с такой беспроигрышной серии.

В групповом турнире Лиги Европы "Байеру" дважды противостоял азербайджанский "Карабах". Обе встречи завершились победой подопечных Алонсо.

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