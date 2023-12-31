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"Челси" заинтересован в приобретении форварда сборной Украины

Мировой футбол
Новости
31 Декабря 2023 12:51
"Челси" заинтересован в приобретении форварда сборной Украины

«Челси» интересуется украинским нападающим «Жироны» Артёмом Довбиком.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает «Спорт-экспресс» в Украине.

По информации источника, в трансфере 26-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино. Аргентинец желает осуществить трансфер уже зимой, поскольку основной нападающий команды Николас Джексон отправится на Кубок африканских наций вместе со сборной Сенегала. Предполагаемая сумма трансфера может составить примерно € 45 млн.

Помочь в переходе может другой украинский игрок, Михаил Мудрик, который выступает за «Челси» с января 2023 года.

В нынешнем сезоне Довбик сыграл 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.

Добвик перешёл в «Жирону» из «Днепра-1» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 7,75 млн. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 28 млн.

İdman.biz

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