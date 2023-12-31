31 Декабря 2023
RU

Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии

Мировой футбол
Новости
31 Декабря 2023 10:54
Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал отмену Суперкубка страны в Саудовской Аравии между «Галатасараем» и «Фенербахче».

«Мы хотим, чтобы турецкий спорт, особенно футбол, был на повестке дня не дрязгами, а достижениями. Спорт не должен превращаться в «закуску» для ежедневного политического соперничества, это неправильно, ошибочно и никак не идёт на пользу нашему спорту», - приводит слова Эрдогана Ajansspor.

Напомним, игра за Суперкубок Турции была отменена из-за нежелания руководителей Саудовской Аравии выполнять требования команд. В итоге игроки обоих клубов не выехали на матч из своих отелей и вернулись в Турцию.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Челси" заинтересован в приобретении форварда сборной Украины
12:51
Мировой футбол

"Челси" заинтересован в приобретении форварда сборной Украины

В трансфере 26-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино
Кейн, Беллингем и еще 13 лучших трансферов европейского сезона 2023/24
30 Декабря 21:22
Мировой футбол

Кейн, Беллингем и еще 13 лучших трансферов европейского сезона 2023/24

Рейтинг лучших летних новичков европейского сезона 2023/24 на данный момент
"Я в порядке, теперь выбор за мистером". Винисиус - о восстановлении после травмы
30 Декабря 19:48
Мировой футбол

"Я в порядке, теперь выбор за мистером". Винисиус - о восстановлении после травмы

Нападающий "Реала" выразил готовность сыграть в ближайшем матче чемпионата Испании с "Мальоркой"
Фирмино может вернуться в чемпионат Англии
30 Декабря 14:34
Мировой футбол

Фирмино может вернуться в чемпионат Англии

32-летний бразилец не смог адаптироваться к чемпионату Саудовской Аравии
L'Équipe: в "ПСЖ" уверены, что Мбаппе продлит контракт с клубом
30 Декабря 12:01
Мировой футбол

L'Équipe: в "ПСЖ" уверены, что Мбаппе продлит контракт с клубом

Руководство "Пари Сен-Жермен" обладает уверенностью в том, что нападающий Килиан Мбаппе пролонгирует своё трудовое соглашение с французским клубом, несмотря на информацию СМИ о том, что он близок к подписанию контракта с мадридским "Реалом"
Политический скандал в Саудовской Аравии из-за Суперкубка Турции. Что случилось?
30 Декабря 10:24
Мировой футбол

Политический скандал в Саудовской Аравии из-за Суперкубка Турции. Что случилось?

"Галатасарай" и "Фенербахче" должны были сыграть в столичном Эр-Рияде, но незадолго до начала игру перенесли из-за разногласий с местными властями

Самое читаемое

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ
29 Декабря 22:08
Мировой футбол

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ

Матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться в Саудовской Аравии, перенесен
Умер рекордсмен Азербайджана
29 Декабря 17:51
Атлетика

Умер рекордсмен Азербайджана

Он был победителем всесоюзных соревнований, а затем судьей
Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО
30 Декабря 15:30
Другие

Амбициозные заявления чемпиона мира и Европы в студии İdman.biz - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышла первая передача, снятая в студии сайта İdman.biz
10 самых дорогих голкиперов в мире
28 Декабря 16:05
Мировой футбол

10 самых дорогих голкиперов в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил список из 10 самых дорогих вратарей в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков