Кейн, Беллингем и еще 13 лучших трансферов европейского сезона 2023/24

Рейтинг лучших летних новичков европейского сезона 2023/24 на данный момент



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Издание GOAL составило рейтинг лучших летних трансферов европейской кампании, и английский дуэт на данный момент входит в число самых результативных новичков этого сезона.



Даже несмотря на то, что этим летом Саудовская профессиональная лига стала крупным игроком на рынке, европейским клубам все же удалось провернуть немало дорогих трансферов.

Трансферный рынок на континенте в 2023 году находится в странном положении. Хотя элитные команды обладают значительной финансовой мощью, причем клубы Премьер-лиги, в частности, способны платить трансферные суммы, о которых многие другие могли только мечтать, многие легендарные европейские команды могут позволить себе лишь сильно подешевевших игроков и свободных агентов.

Ситуация создала шведский стол из различных трансферных стратегий, и если последние сезоны чему-то нас научили, так это тому, что разбазаривание денег никогда не является гарантией успеха. Это не значит, что те, кто потратил большие деньги, потратили эти деньги этим летом впустую, однако два лучших игрока в этом списке стоят почти 228 миллионов долларов США вместе взятые.

Сержиньо Дест (ПСВ) - аренда

До своего перехода в ПСВ этим летом Дест пережил несколько ужасных лет. Он так и не смог полностью убедить своими выступлениями в «Барселоне», а его аренда в «Милан» в прошлом сезоне закончилась преждевременно после того, как он не смог доказать свою ценность Стефано Пиоли.

К счастью для Деста и мужской сборной США, ему удалось обрести форму после возвращения в Нидерланды, страну, где он сделал себе имя в «Аяксе». Действуя в основном на позиции левого защитника, 23-летний футболист стал важной фигурой в ошеломительно хорошем начале кампании ПСВ.

Команда Петера Боса выиграла все свои первые 16 матчей в Эредивизи, уверенно закрепившись на вершине таблицы, а также обеспечила себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, где Десту предстоит сразиться с товарищем по сборной Джио Рейной.

Франческо Ачерби («Интер») - 3,8 млн долларов

После того, как в прошлом сезоне арендованный у «Лацио» игрок помог «Интеру» выйти в маловероятный финал Лиги чемпионов, летом «нерадзурри» решили предложить Ачерби постоянный контракт. Клуб был щедро вознагражден за свое решение.

Несмотря на то, что сейчас ему за тридцать, Ачерби остается одним из самых доминирующих центральных защитников в Серии А, и его хладнокровие в центре обороны является основной причиной того, что «нерадзурри» могут похвастаться лучшими показателями защиты в Европе. Тот факт, что он так дешево обошелся «Интеру», лишь еще раз подчеркивает, насколько умным приобретением он был.

Лоис Опенда («РБ Лейпциг») - 47 млн долларов

Опенда стал популярным игроком в конце прошлого сезона после того, как забил 21 гол в Лиге 1 за «Ланс» и боролся с командой за титул чемпиона Франции. Несмотря на интерес со всей Европы, бельгиец в конечном итоге подписал контракт с «РБ Лейпциг», который в то время переживал потерю лидера атак Кристофера Нкунку, перешедшего в «Челси».

Однако вскоре Опенда заставил «Ротен Буллен» забыть о своем бывшем герое, забив голы в трех из четырех первых матчей своей команды в Бундеслиге. С тех пор мячи продолжали забиваться как внутри страны, так и в Лиге чемпионов.

23-летний футболист оформил дубль в еврокубковом матче против «Манчестер Сити» в ноябре, и это выступление породило слухи о том, что несколько клубов Премьер-лиги были заинтересованы в его подписании в ближайшем будущем.

Гульельмо Викарио («Тоттенхэм») - 21,8 млн долларов

Поскольку многие из их соперников в Премьер-лиге этим летом сделали плохие инвестиции во вратарскую позицию, «Тоттенхэм» может самодовольно ухмыляться, приобретя Викарио у «Эмполи» в июне.

В то время как Андре Онана из «Манчестер Юнайтед», Давид Райя из «Арсенала» и Роберт Санчес из «Челси» в последние месяцы попадали в заголовки новостей по совсем неправильным причинам, итальянец был невозмутим и уверен в рамке ворот «шпор», пока Эндж Постекоглу поднимал всем в северном Лондоне настроение.

Любой, кто следил за карьерой Викарио в последние несколько лет, не удивится тому, насколько хорошо он прижился в Англии, где Жозе Моуринью назвал его «лучшим вратарем в мире» после злополучной для «Ромы» встречи с ним в прошлом сезоне. Учитывая это, удивительно, что еще больше клубов не оказались достаточно умными, чтобы попытаться заполучить его летом, но их потеря оказывается выгодой для «Тоттенхэма».

Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм») - 51 млн долларов

Викарио - не единственный умный игрок, подписанный «Тоттенхэмом» этим летом. После шокирующего вылета «Лестера» из АПЛ Мэддисон стал доступен на трансферном рынке, и вскоре стало ясно, что именно «Шпоры» смогут гарантировать себе его услуги.

Он идеально вписался в новый стиль Постекоглу, взяв на себя креативную роль вместо уходящего Гарри Кейна и воплотив трудолюбивый стиль австралийца при игре без мяча.

Мэддисон забил три гола и сделал пять результативных передач в своих первых 11 матчах Премьер-лиги, прежде чем несвоевременная травма остановила его прогресс.

Его скорейшее возвращение будет жизненно важным, если «Шпоры» хотят попасть в четверку лучших в этом сезоне.

Иско («Бетис») - бесплатно

В течение тревожного шестимесячного периода казалось, что карьера Иско на высшем уровне (да и вообще на любом уровне, если уж на то пошло) может подойти к концу. После резкого ухода из «Севильи» в середине сезона бывший игрок «Реала» в январе 2023 года не смог перейти в «Унион Берлин». После этого ни один клуб не звонил, пока этим летом «Бетис» не перехватил его свободным агентом.

Это оказалось отличным решением для обеих сторон: Иско играет главную роль с момента возвращения в Ла Лигу. Он почти не пропустил ни минуты игры за «Лос-Вердибланкос», в то время как команда Мануэля Пеллегрини позиционирует себя как претендентов на шестерку лучших.

Иско выступил в роли главного создателя своей новой команды, получая награды лучшего игрока матча и снова играя с улыбкой на лице. Было здорово это видеть.

Деклан Райс («Арсенал») - 125 млн долларов

Недавняя история показывает, что тратить большие деньги на одну звезду — не самая разумная трансферная стратегия. Однако этим летом несколько игроков сломали эту тенденцию. Одним из них является Райс, который уже оказал поистине преобразующее влияние на «Арсенал».

«Канониры» маниакально отбивались от конкуренции со стороны «Манчестер Сити» за право подписать капитана «Вест Хэма» летом, и их настойчивость окупается.

Райс не только регулярно доминирует в полузащите в матчах, но и забил несколько жизненно важных голов, чего, вероятно, от него не ждали, когда он пришел в клуб.

Да, он обошелся недешево, но иногда приходится просто стиснуть зубы и сделать то, что нужно — как это сделал «Арсенал».

Савио («Жирона») - аренда

История Савио уникальна и современна. Он самый высококлассный игрок в Европе, который в настоящее время заключил контракт не с одной командой, а с группой владельцев нескольких клубов.

Флагманской командой City Football Group является, конечно же, чемпион Премьер-лиги «Манчестер Сити». Но их разветвленная сеть контроля простирается по всему миру; от Италии до Австралии и от Испании до США.

У них есть доли в двух клубах: «Труа» и «Жирона», и эти отношения помогли разжечь одну из самых интересных футбольных историй в этом сезоне. Последние в этом сезоне ворвались на вершину Ла Лиги, а Савио, который находится в аренде из французского клуба второго дивизиона «Труа», является их ключевым атакующим игроком.

Испанская оборона оказалась неспособна справиться с энергичным бразильским юношей, и хотя его история далека от сказки о Золушке, с чисто футбольной точки зрения «Жирона» поступила очень умно, подписав его летом.

Алекс Гримальдо («Байер Леверкузен») - бесплатно

В современном футболе есть лишь несколько зрелищ, более приятных, чем атакующий крайний защитник летящий на полной скорости. Болельщики «Байера» из Леверкузена получили массу такого удовольствия с тех пор, как Хаби Алонсо взял на себя бразды правления, а Гримальдо и его коллега с правого фланга Джереми Фримпонг начали зажигать в чемпионате Германии.

Испанец забил семь голов и сделал пять результативных передач в первых 12 матчах своей команды в Бундеслиге, а Леверкузен возглавил таблицу. Он также внес значительный вклад в их кампанию в Лиге Европы: команда Алонсо пропустила всего три раза на пути к победе во всех шести играх группового этапа.

Гримальдо дал понять, что готов вернуться в «Барселону» — клуб, где он начал свою карьеру - в какой-то момент в будущем. И если он продолжит показывать выступления такого качества, то вскоре он заблистает в другом месте. В случае его продажи «Леверкузен» получит кругленькую сумму, поскольку 28-летний игрок прибыл из «Бенфики» летом в качестве свободного агента.

Дейли Блинд («Жирона») - бесплатно

На сегодняшний день у Блинда чрезвычайно интересная карьера, и не было недостатка в дополнительной интриге, когда он начал очередной ее виток в Испании в этом сезоне.

После спорного ухода из «Аякса» в декабре 2022 года бывший игрок «Манчестер Юнайтед» провел кампанию в мюнхенской «Баварии», прежде чем летом его перехватил испанский сюрприз под названием «Жирона».

Он сразу же стал самым важным защитником команды, сидя в центре тройки оборонцев и задавая тон как при владении мячом, так и при его отсутствии.

Его опыт будет очень важен и во второй половине сезона, поскольку «Жирона» надеется и дальше расстраивать большие клубы Ла Лиги.

Недавно он сказал: «Мы еще не прошли и половину сезона, поэтому еще слишком рано думать о победе в Ла лиге. Но дела у нас идут невероятно хорошо, и, по крайней мере, сейчас мы заявили всем, что стремимся к высшим местам в Европе».

Виктор Бонифасе («Байер Леверкузен») - 22 млн долларов

Леверкузенский «Байер» под руководством Алонсо невероятно бодро движется вперед, и их мощную линию атаки возглавляет нигерийский нападающий Виктор Бонифасе.

22-летний футболист уже выглядит как форвард, потенциально, мирового класса, превосходно играющий спиной к воротам, а также способный прорваться и нанести удар из любой точки штрафной площади.

Его быстрая адаптация к игре в Бундеслиге была удивительной, учитывая, что в прошлом сезоне он забил всего девять голов за «Юнион Сен-Жиллуаз» в Бельгии, и Леверкузену будет очень не хватать его, когда он отправится на Кубок африканских наций в составе сборной Нигерии.

Маркус Тюрам («Интер») - бесплатно

Тюрам стал свободным агентом летом после четырех продуктивных, если не сказать впечатляющих, сезонов в «Боруссии» Менхенгладбах. «Интер» знал, что заключил отличную сделку, когда купил его, но даже самые оптимистичные болельщики «Нерадзурри» не могли предсказать, что француз так ярко проявит себя в Италии.

В своих первых 16 матчах в Серии А Тюрам забил семь голов и сделал девять результативных передач. Это свидетельство того, насколько хорошо он соответствует системе Симоне Инадзаги: Тюрам настолько отлично сыгрался с партнером по атаке и капитаном «Интера» Лаутаро Мартинесом, что их связка грозит стать лучше, чем дуэт аргентинца с Ромелу Лукаку.

Мартинес уже пять раз получал голевые передачи в Серии А от своего нового сообщника — и, похоже, это число будет только расти по ходу сезона.

Серу Гирасси («Штутгарт») - 9,8 млн долларов

Клубы по всей Европе будут ругать себя за то, что не увели этим летом Гирасси из-под носа у «Штутгарта». После впечатляющих результатов, показанных в аренде за команду «швабов», испытывавшую проблемы в Бундеслиге в прошлом сезоне, гвинеец решил сделать свой трансфер постоянным и с тех пор заслужил репутацию одного из самых смертоносных нападающих в Европе.

Энергичный старт кампании позволил ему забить 10 голов всего за пять матчей, и, хотя травма подколенного сухожилия с тех пор значительно замедлила его результативность, он по-прежнему набирает в среднем более одного гола за игру в Бундеслиге под конец года.

Январь будет интересным: согласно сообщениям, его отступные составляют всего 19,3 миллиона долларов.

Гарри Кейн («Бавария») - 109,7 млн долларов

Взглянув на все забитые им голы, легко прийти к выводу, что Кейну всегда было суждено добиться оглушительного успеха в мюнхенской «Баварии».

Но до своего дорогостоящего трансфера капитан сборной Англии никогда не выходил за пределы своей зоны комфорта, и казалось, что ему суждено стать игроком одного клуба в «Тоттенхэме».

То, что Кейн настолько доминирует, говорит о его таланте, встречающемся раз в поколение, который, возможно, не всегда настолько ценился, как следовало бы, на его родине.

Его статистика, грубо говоря, безумна. К моменту перерыва в середине сезона Кейн забил 20 голов всего в 14 матчах Бундеслиги, а также сделал пять результативных передач. Добавьте к этому семь голов в Лиге чемпионов, и трудно понять, как он не попал на самую вершину этого списка...

Джуд Беллингем («Реал Мадрид») - 111 млн долларов

Единственное, что помешало Кейну занять первое место, — это особенный 20-летний игрок из Стоурбриджа. Годы интенсивных трансферных спекуляций наконец подошли к концу, когда этим летом «Реал Мадрид» выиграл борьбу за Беллингема, а бывшая сенсация дортмундской «Боруссии» прибыл в Испанию с огромным грузом ожиданий на своих молодых плечах. И все же ему все же удалось превзойти их все.

С момента своего прихода на «Бернабеу» Беллингем создал целый конвейер знаковых моментов, забив пять голов в своих первых пяти матчах Ла Лиги - период, кульминацией которого стал победный гол на 95-й минуте в ворота «Хетафе».

Несколько недель спустя он привел своих товарищей по команде к победе в Класико над «Барселоной», сделав дубль, который войдет в историю «Реала». Беллингем также легко справился с Лигой чемпионов, забивая гол или ассистируя в каждой из шести побед своей команды на групповом этапе.

И его влияние выходит за пределы поля. Заполучив Беллингема, Ла Лига стала так же востребована на рынке, как и до ухода Криштиану Роналду и Лионеля Месси - значение этого невозможно переоценить в мире, где царит Премьер-лига. А еще есть его знаковое празднование, которому за последние несколько месяцев подражал длинный список звезд спорта по всему миру.

Забудьте о «лучшем трансфере сезона», если Беллингем продолжит в том же духе, он может войти в число лучших трансферов десятилетия!

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