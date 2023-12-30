"Я в порядке, теперь выбор за мистером". Винисиус - о восстановлении после травмы

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выразил готовность сыграть в ближайшем матче чемпионата Испании с «Мальоркой», который состоится 3 января.

«Я в порядке и чувствую себя очень хорошо. Теперь мистер должен сделать свой выбор (мистер - это главный тренер «Реала» Карло Анчелотти)», - приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo.

Напомним, бразильский футболист получил травму мышцы бедра во время ноябрьского матча сборной Бразилии с колумбийской национальной командой, который проходил в рамках южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

В нынешнем сезоне в составе «сливочных» 23-летний игрок принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

İdman.biz