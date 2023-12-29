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"Мбаппе не перейдёт в "Реал"

Мировой футбол
Новости
29 Декабря 2023 10:21
"Мбаппе не перейдёт в "Реал"

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не покинет французскую команду.

Как передает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", журналист Хосе Вильярройя во время трансляции на Twitch-канале BlancaRemontada сообщил, что форвард сборной Франции не перейдёт в мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за парижан 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и двумя результативными передачами. При этом Килиан имеет контракт с «Пари Сен-Жермен» до лета 2024 года, в котором есть опция продления на один год. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 180 млн.

«Реал» занимает первое место в чемпионате Испании в текущем сезоне с 45 очками после 18 матчей. Столько же очков на счету «Жироны».

İdman.biz

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