Непобедимая команда с органичной атакой. Только "Байер" Алонсо встретит Новый год без поражений

Поговорим о тренерских принципах Хаби.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Сработал переход на «3-4-2-1»

Для пущего драматизма разговор о «Байере» обычно начинают с упоминания кризиса с низким местом в Бундеслиге. Также добавляют, что для Алонсо это первая работа тренером взрослой команды. Но всё не так страшно. «Байер» - это 5-6 команда Бундеслиги по сумме результатов за двадцать лет. Были и вторыми, и двенадцатыми. Год назад играли в Лиге чемпионов, оставив позади «Атлетико» Симеоне.

Сам Хаби родился в известной футбольной семье. Его отец Перико был звездой «Реала Сосьедад» и «Барселоны». Один брат был футболистом, а второй стал арбитром. Первого декабря исполнилось ровно 24 года со дня дебюта игрока Хаби Алонсо. Это победитель Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и «Реалом». Полузащитник выигрывал ЧМ, также у него две победы на Евро, невероятный опыт волевой игры.

Хавбек работал с Моуриньо, Анчелотти, Дель Боске, Бенитесом и Гвардиолой. Его путь к тренерскому ремеслу не был сложным, готовился пять лет. Речь о предсказуемом заходе в список лучших тренеров года. «Байер» – это хорошая команда, которая плохо реагировала на контратаки. Оборона ужасно перестраивалась. Алонсо поменял схему «4-2-3-1» на «3-4-2-1». Структура прижилась, пошли победы.

«Байер» нашёл свой игровой баланс

Нельзя скопировать чемпионскую схему и гарантировать результат. Иначе бы все играли сначала в стиле высокого прессинга старого «Ливерпуля» Клоппа, потом применяли удушающее владение «Манчестер Сити» Гвардиолы. Или вообще перешли бы на «ромб» времен «Реала» Зидана, хотя сама команда Анчелотти видоизменяет поведение, чтобы добиваться частых побед.

У «Байера» Алонсо в новой схеме пять человек думают о защите, а пятеро чаще атакуют. Наличие латералей с выдающимися способностями у чужих ворот - у Гримальдо 12 голевых действий в Бундеслиге, а у Фримпонга 11, упростило Хаби работу. Раньше поднимал голландца справа в атаку, а испанца слева опускал в оборону, формируя четверку в линию, популярный трюк.

А при глубокой защите пять защитников. «Байер» точно не команда, помешанная на обороне, пропускали в четырех из шести последних матчей. Зато ни в одном из 25 поединков не проиграли, лишь с другими лидерами чемпионата Германии были ничьи. Когда «Байер» использует высокий прессинг, то располагает четверку игроков высоко, а два хавбека остаются на своих позициях.

Из обороны выходить помогают треугольники - классическая игра через двух на третьего. Благодаря опусканию хавбеков Джаки и Паласиоса (Андриха) к защитникам формируется набор разнообразных треугольников. Позиции двух центральных защитников – Тапсоба и Коссону, динамичные, а вот Та всех контролирует. Появился баланс, в который может вписаться известный новичок.

Выручают зигзаги и мощные вертикали

Алонсо подумал, что раз в команде много игроков знают классический метод игры на третьего, что мешает пойти дальше? Соединили несколько таких комбинаций, когда два человека стягивают на себя соперников, а третий открывается и формирует новую цепочку для треугольника. Благодаря вертикальному зигзагу идут в финальную треть прямо через полуфланг, не выдумывая сложных розыгрышей.

Крутой метод, если футболистов научили одному трюку игры по горизонтали поперек поля. Фокус простой для понимания, а лучше всего его объяснять на примере нигерийского форварда Бонифаца. Чем Виктор должен заниматься, если мяч на половине поля «Байера»? Алонсо просит центрального нападающего всегда перемещаться на фланг, где мяч. Поэтому когда зигзагами доходят до линии форварда, Бонифац всегда прикрывает того центрального защитника, который должен выйти на перехват. В результате достаточно поднятия Фримпонга или Гримальдо в атаку по флангу, чтобы у них, или у одного из атакующих хавбеков - Хофманна и Вирца, был выход на свободную ударную позицию. Кроме зигзагов, в игре «Байера» поражает ещё одна фишка. Её Алонсо точно выдумал, анализируя собственный футбол.

Испанцы в сборной катали мяч горизонтально, так работала «тики-така». Алонсо переосмыслил подход, перевернув направление паса на девяносто градусов. «Байер» использует крутую фишку с отходом Джаки глубже, а Паласиоса вперед. Один вертикальный пас отрезает несколько соперников. Футболистов «Байера» сложно поймать, поскольку у всех, кроме голкипера, несколько удобных позиций на поле.

Команда собрала серию без поражений

Футболисты добавили у Алонсо. Латераль Фримпонг - это правый защитник без мяча, правый хавбек в фазе построения атаки, и крайний форвард при завершении. Понятно, что для реализации планов Хаби нужны футболисты уровня мирового класса, но такие ребята в команде есть. Вирц – один из самых ценных игроков мира. Хофманн тоже вызывался в сборную, ведь помогает «Байеру» развиваться.

Форвард Бонифац вырос в цене под руководством Алонсо, его отъезд на Кубок Африки с нигерийцами будет потерей для клуба из Леверкузена. Но тактика здесь важна, как и исполнители. Не объясни Вирцу и Хофманну, как играть узко и широко, никакой уровень футболиста не помог бы команде. Защитник Гримальдо хорош в отборе и в атаке, но его 9 голов - это заслуга командных комбинаций и действий.

Универсальность каждого игрока, а также опыт финского голкипера Градецки - Лукаш вытащил 80 % ударов, сделав 48 сэйвов в Бундеслиге, помогли Алонсо реализовать идеи. Двадцать пять матчей без поражений. Единственный клуб в топ-5, который пока никому не проигрывал. В Германии зимняя пауза, вернутся 13 января, так что «Байер» встретит Новый год в отличном настроении. Зимой никого не отпустят, Алонсо создал коллектив, которому интересно, что будет дальше.

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