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"Челси" рассматривает варианты с подписанием Бонифасе или Шешко

Мировой футбол
Новости
28 Декабря 2023 22:33
"Челси" рассматривает варианты с подписанием Бонифасе или Шешко

«Челси» намерен усилить центральную зону нападения в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, лондонский клуб претендует на подписание одного из двух форвардов немецкой Бундеслиги - Виктора Бонифасе («Байер») или Беньямина Шешко («Лейпциг»). Отмечается, что в офисе «аристократов» понимают, что подписать желаемые цели в лице Виктора Осимхена («Наполи») и Айвана Тони («Брентфорд») в январе будет практически невозможно.

В текущем сезоне на счету Бонифасе 23 матча за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Шешко провёл 21 игру за «Лейпциг» и сумел забить семь мячей. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 40 млн и € 30 млн соответственно.

Ранее сообщалось об интересе к Шешко со стороны ещё нескольких английских топ-клубов.

İdman.biz

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