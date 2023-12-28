Пять задач, которые должен решить новый совладелец "МЮ"

Оцениваем вызовы, которые стоят перед британским миллиардером.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с главой компании Ineos Джимом Рэтклиффом о продаже 25% акций. У семьи Глейзеров теперь будет чуть меньше влияния на клуб, поскольку важные решения по футбольной части позволено принимать британскому миллиардеру. За это Рэтклифф инвестирует 300 млн долларов в клуб. Но деньги – не единственное, что требуется от нового совладельца «МЮ». Далее рассмотрим 5 основных задач, которые должен решить Рэтклифф.

Завоевать расположение болельщиков

Рэтклифф был лучшим кандидатом для многих фанатов на роль следующего владельца клуба после того, как летом 2022 года Глейзеры заявили о готовности продать «МЮ». Бизнесмену несложно было склонить болельщиков на свою сторону. Он вырос на севере Манчестера, всего в одной миле от того места, где был основан «Юнайтед». Однако не всем фанатам понравились планы Рэтклиффа выкупить только часть акций, оставив Глейзеров на месте, в то время как его конкурент шейх Джассим хотел приобрести «МЮ» полностью.

Изначально британец хотел выкупить 69% акций клуба, потом – 50, а получилось только 25. Это может вызвать недовольство со стороны болельщиков, поскольку члены американской семьи, против которой они активно выступают, останутся у руля. Отзывы миллиардера о Глейзерах, которых он называл хорошими и милыми людьми, еще больше запятнали его репутацию среди фанатов.

Во Франции, где Рэтклифф владеет «Ниццей», он известен тем, что общается с болельщиками. Так что ему не составит труда привлечь людей на свою сторону, если он будет публично выступать, регулярно посещать матчи, общаться с консультативным советом болельщиков и другими группами фанатов, демонстрируя при этом, что он искреннее хочет вести клуб в правильном направлении.

Модернизировать «Олд Траффорд»

У «МЮ» крупнейший клубный стадион в Великобритании и один из самых больших в Европе, но его статус значительно снизился из-за отсутствия инвестиций. Последняя значимая модернизация, направленная на увеличение вместимости до 75 тыс. человек, произошла в 2006-м году и была запланирована еще до прихода Глейзеров. С тех пор единственными изменениями были небольшая подкраска и установка Wi-Fi. Табло не менялось с начала 2000-х годов, экранов для видеоповторов нет. Еще более тревожно то, что крыша на трибуне «Стрэтфорд Энд» протекает во время сильных дождей. Сидения неудобные. Люди вынуждены толкаться из-за тесноты при выходе со стадиона.

«Олд Траффорд» кажется сильно устаревшим, особенно по сравнению с новыми аренами «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», а также модернизированными стадионами «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Неудивительно, что «Этихад», вместимость которого после следующей реконструкции увеличится до 60 тыс. человек, был выбран вместо «Театра мечты» для проведения матчей Евро-2028.

Сообщалось, что Рэтклифф планирует увеличить вместимость «Олд Траффорд» до 90 тыс. человек. Но если он хочет восстановить международную репутацию стадиона, ему придется сделать гораздо больше, чем просто расширить трибуны, а это потребует значительных инвестиций. Мадридский «Реал» потратил около 1 млрд евро на модернизацию «Сантьяго Бернабеу», и это без увеличения вместимости. А обновленный «Камп Ноу» обойдется «Барселоне» в 1,5 млрд евро.

Наладить работу на трансферном рынке

«Юнайтед потратил огромные деньги с тех пор, как Фергюсон ушел, но клуб выглядит бедным», – сказал Рэтклифф в 2019-м году. «Они выбирают неправильных тренеров, плохо работают на трансферном рынке. У них были глупые сделки, что можно увидеть по примеру Фреда, которого подписали за 50 млн фунтов. У нас в «Ницце» другой подход: относиться к этому размеренно и разумно. Постарайтесь работать на более широком уровне, ищите молодые таланты. «Лилль» и «Саутгемптон» могут так работать, а «Юнайтед» делает все очень плохо».

«МЮ» действительно плохо работает на трансферном рынке. В последние годы у клуба выработалась тревожная привычка платить высокую цену за игроков, а затем отпускать их почти даром. Фред ушел прошлым летом всего за 8 млн фунтов, Давид Де Хеа – вообще бесплатно. Кроме того, манкунианцы не получили достойных предложений по Гарри Магуайру, Скотту Мактоминею и Джейдону Санчо. Рэтклиффу и его помощнику Дэвиду Брэйлсфорду придется обновить рекрутинговую сеть «Юнайтед», гарантируя, что у них будет широкий круг игроков на выбор, и что их не будут обманывать, как это было, когда «МЮ» заплатил 60 млн фунтов за Мэйсона Маунта и 85 миллионов за Антони.

Провести кадровые перестановки

Трансферный рынок – не единственная сфера деятельности, которой будут заниматься Рэтклифф и его новая команда. Генеральный директор «МЮ» Ричард Арнольд уже отстранен от должности. Следующей жертвой миллиардера может стать спортивный директор Джон Мерто. Ему не хватало проницательности на той должности, которую он получил в 2021-м году. Мерто руководил тремя летними трансферными окнами с неоднозначными результатами. Санчо, Криштиану Роналду, Маунт, Антони и Андре Онана – это лишь некоторые из тех игроков, по которым остались вопросы во время его работы в «МЮ».

Сообщается, что Рэтклифф рассматривает ряд изменений среди высшего руководства клуба, включая назначение Пола Митчелла новым спортивным директором, что станет плохой новостью для Мерто. Митчелл работал с Маурисио Почеттино в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». Он открыл Сон Хын Мина, Деле Алли и Кирана Триппьера. С тех пор он работал еще в «РБ Лейпциг» и «Монако», где проживает Рэтклифф.

Укрепить академию

В вышеуказанном интервью Рэтклифф упомянул о важности привлечения лучших молодых игроков. С чего лучше начать, если не с собственной академии? «Юнайтед» имеет замечательную традицию привлечения молодых талантов. С 1937 года в заявке на каждый матч «МЮ» есть игрок академии, но в последние годы манкунианцы отстают от своих соседей в этом плане. Спрос на выпускников академии «Манчестер Сити» настолько высокий, что «горожане» смогли получить приличные суммы за таких игроков, как Коул Палмер, Джеймс Траффорд и Карлуш Боржеш, которые почти не играли за команду Хосепа Гвардиолы.

Алехандро Гарначо и Кобби Майну – последние истории успеха академии «Юнайтед», но нет никаких сомнений в том, что им предстоит проделать большую работу, чтобы конкурировать за место на поле. Частично проблема «МЮ» заключается в наличии тренировочной базы, которая, как и «Олд Траффорд», испытывает недостаток инвестиций в последние годы, что осудил Роналду в своем печально известном интервью Пирсу Моргану. Если Рэтклиффу удастся убедить манкунианцев инвестировать в собственное развитие, клуб будет щедро вознагражден в будущем. По материалам Goal

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