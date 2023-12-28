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"Я не знаю правил"

Мировой футбол
Новости
28 Декабря 2023 20:52
"Я не знаю правил"

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о назначенном пенальти в ворота «Эвертона» в матче 19-го тура АПЛ. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", «горожане» одержали победу со счётом 3:1.

«Я не видел изображений, извините, я сообщу вам. Я не знаю правил. Здесь пенальти, здесь не пенальти. Если вы поедете в Европу, то там совсем другие правила. Может быть, когда-нибудь они прояснят это. Но я не видел фотографий», - приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Amazon Prime.

Напомним, на 64-й минуте матча главный судья матча Джон Брукс назначил пенальти после игры рукой полузащитником «Эвертона» Амаду Онана.

После 19 туров «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в АПЛ с 37 очками. «Эвертон» расположился на 17-й строчке (16 очков). Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (42 очка). В следующем туре «Сити» примет «Шеффилд Юнайтед».

İdman.biz

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