Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", 32-летний колумбийский полузащитник Хамес Родригес, выступающий за бразильский «Сан-Паулу», поделился воспоминаниями о жизни в Катаре, где он играл за «Аль-Райан».

«Жизнь и культура в Катаре очень сложны, это была та страна, где было трудно адаптироваться. Вы знаете, что после футбола все принимают душ голыми, но товарищи по команде сказали мне: «Ты не можешь так делать»… Я был напуган.

Там все едят руками, это было сложно для меня. Они поделились со мной, а я сказал: «Нет, спасибо». Я попросил столовые приборы, мне сказали: «Нет, руками», и я ответил: «Вы с ума сошли, я не буду есть руками», - приводит слова Хамеса Globo Esporte.

Всего в составе катарского клуба колумбиец принял участие в 16 матчах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

İdman.biz