9 Марта 2026
RU

Хаби Алонсо предварительно договорился о переходе в "Ливерпуль"

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2026 18:11
15
Хаби Алонсо предварительно договорился о переходе в "Ливерпуль"

Бывший наставник "Байера" и мадридского "Реала" Хаби Алонсо достиг принципиального соглашения с руководством "Ливерпуля" о начале работы на посту главного тренера с лета 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, проект по возвращению баска на "Энфилд", начатый еще в январе 2024 года сразу после объявления об уходе Юргена Клоппа, вошел в финальную стадию. Стороны согласовали условия трехлетнего контракта, однако активация договора напрямую зависит от итогов текущего сезона.

Основным условием назначения Алонсо является выступление команды под руководством Арне Слота в Лиге чемпионов УЕФА. Если нидерландский специалист не сможет завоевать главный европейский клубный трофей в мае 2026 года, клуб инициирует смену тренерского штаба. На данный момент "Ливерпуль" продолжает участие в турнире, добравшись до стадии четвертьфинала. По данным британских медиа, руководство "мерсисайдцев" считает победу в ЛЧ единственным оправданием для сохранения текущего вектора развития, учитывая отставание от лидеров в Премьер-лиге.

Напомним, что Слот занимает пост главного тренера "Ливерпуля" с 2024 года, имея действующий контракт до 2027 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал" потерял одного из основных защитников
18:26
Мировой футбол

"Реал" потерял одного из основных защитников

Игрок основного состава мадридцев получил повреждение икроножной мышцы
Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле
Питер Крауч назвал слабейшую команду АПЛ
15:26
Мировой футбол

Питер Крауч назвал слабейшую команду АПЛ

Экс-форвард сборной Англии подверг критике результаты лондонского клуба

Турецкий футбольный тренер скончался в аэропорту Стамбула
15:11
Мировой футбол

Турецкий футбольный тренер скончался в аэропорту Стамбула

Энгин Фырат умер в возрасте 55 лет от сердечной недостаточности
Болельщик отключил монитор VAR в матче второй Бундеслиги
14:58
Мировой футбол

Болельщик отключил монитор VAR в матче второй Бундеслиги

Арбитр назначил пенальти по рекомендации видеоассистентов
Жозе Моуринью ответил на обвинения в предательстве "Порту"
14:11
Мировой футбол

Жозе Моуринью ответил на обвинения в предательстве "Порту"

Главный тренер "Бенфики" назвал слова Лучо Гонсалеса атакой на свой профессионализм

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек