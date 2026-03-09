Хаби Алонсо предварительно договорился о переходе в "Ливерпуль"

Бывший наставник "Байера" и мадридского "Реала" Хаби Алонсо достиг принципиального соглашения с руководством "Ливерпуля" о начале работы на посту главного тренера с лета 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, проект по возвращению баска на "Энфилд", начатый еще в январе 2024 года сразу после объявления об уходе Юргена Клоппа, вошел в финальную стадию. Стороны согласовали условия трехлетнего контракта, однако активация договора напрямую зависит от итогов текущего сезона.

Основным условием назначения Алонсо является выступление команды под руководством Арне Слота в Лиге чемпионов УЕФА. Если нидерландский специалист не сможет завоевать главный европейский клубный трофей в мае 2026 года, клуб инициирует смену тренерского штаба. На данный момент "Ливерпуль" продолжает участие в турнире, добравшись до стадии четвертьфинала. По данным британских медиа, руководство "мерсисайдцев" считает победу в ЛЧ единственным оправданием для сохранения текущего вектора развития, учитывая отставание от лидеров в Премьер-лиге.

Напомним, что Слот занимает пост главного тренера "Ливерпуля" с 2024 года, имея действующий контракт до 2027 года.