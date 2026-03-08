"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Кварацхелию

Вингер футбольного клуба "ПСЖ" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MatchDay Central, интерес к грузинскому футболисту проявляет "Манчестер Юнайтед". Руководство английского клуба считает, что связка Кварацхелии с Бруну Фернандешем может усилить команду и помочь ей бороться за чемпионство.

Кварацхелия перешел в "ПСЖ" из "Наполи" в 2025 году за 80 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В нынешнем сезоне грузинский вингер провел 34 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал шесть результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро.