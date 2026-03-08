"Манчестер Юнайтед" заинтересован в полузащитнике "Ноттингем Форест"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к опорному полузащитнику сборной Кот-д'Ивуара и "Ноттингем Форест" Ибраиму Сангаре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, скауты "красных дьяволов" остались впечатлены игрой 28-летнего футболиста, в частности его доминированием в единоборствах и хладнокровием в напряженных ситуациях.

По информации источника, "Ноттингем Форест", который приобрел Сангаре в 2023 году примерно за 35 млн евро, рассчитывает получить за игрока 45-50 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 22 млн евро.

Отметим, что в составе сборной Кот-д'Ивуара Сангаре стал победителем Кубка африканских наций 2024 года.