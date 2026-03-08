Винисиус может уйти из "Реала" из-за Родри

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб, если руководство подпишет полузащитника "Манчестер Сити" Родри.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional, бразильский футболист якобы предупредил руководство "сливочных", что не хочет выступать в одной команде с испанским хавбеком.

По информации источника, Родри считается одной из трансферных целей "Реала". Однако Винисиус все еще недоволен тем, что полузащитник "Манчестер Сити" опередил его в борьбе за "Золотой мяч" в 2024 году.

Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до 2027 года. Ранее также сообщалось, что стороны пока не могут договориться о продлении соглашения из-за разногласий по зарплате.