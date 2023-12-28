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10 самых дорогих голкиперов в мире

Мировой футбол
Новости
28 Декабря 2023 16:05
10 самых дорогих голкиперов в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил список из 10 самых дорогих вратарей в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков.

İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат" представляет Топ-10 самых дорогих голкиперов мира:

1. Диогу Кошта («Порту», € 45 млн).

2. Мик Меньян («Милан», € 45 млн).

3. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», € 40 млн).

4. Грегор Кобель («Боруссия» Д, € 40 млн).

5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», € 40 млн).

6. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», € 40 млн).

7. Давид Райя («Арсенал», € 35 млн).

8. Ян Облак («Атлетико» М, € 35 млн).

9. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», € 35 млн).

10. Тибо Куртуа («Реал», € 35 млн);

Больше всех из первой десятки вратарей в цене упал бельгиец Тибо Куртуа. Игрок мадридского «Реала» подешевел на € 10 млн. Наибольший прирост рыночной стоимости показал голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель. Его цена увеличилась на € 5 млн.

İdman.biz

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