28 Декабря 2023
RU

"Манчестер Сити" и "Челси" победили - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
28 Декабря 2023 09:00
"Манчестер Сити" и "Челси" победили - ВИДЕО

Завершились несколько матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

İdman.biz сообщает, что «Эвертон» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Манчестер Сити» одержал вторую победу за последние три матча. «Эвертон», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков. «Эвертон», в свою очередь, занимает 17-е место, набрав 16 очков.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Шеффилд Юнайтед», а «Эвертон» проведёт матч с «Вулверхэмптоном». Обе игры пройдут 30 декабря.

Эвертон (Ливерпуль) - Манчестер Сити - 1:3

Голы: 1:0 Харрисон – 29, 1:1 Фоден – 53, 1:2 Альварес – 64, 1:3 Б. Силва – 86'

Также состоялся матч «Челси» - «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери.

На 13-й минуте Мало Гюсто прострелил в центр на Михаила Мудрика, который в касание послал мяч в сетку.

На 45+1-й минуте Джордан Айю с левого полуфланга выполнил классный кросс на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Майкл Олисе первым касанием принял мяч на грудь, а вторым с лёту отправил его в ближний угол.

На 77-й минуте Николас Джексон забил мяч, но гол отменили из-за офсайда.

На 90+1-й минуте Нони Мадуэке реализовал 11-метровый.

На данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ «Челси» располагается на 10-м месте с 25 очками. «Кристал Пэлас» находится на 16-й строчке с 18 очками.

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
27 декабря 2023, среда.

Челси (Лондон) - Кристал Пэлас (Лондон) - 2:1

Голы: 1:0 Мудрик – 13', 1:1 Олисе – 45+1', 2:1 Мадуэке – 89'

"Брентфорд" дома уступил с крупным счетом 1:4 "Вулверхэмптону".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Безумные покупки футболистов. Болид Месси, отель Роналду и дом Бекхэма
12:38
Мировой футбол

Безумные покупки футболистов. Болид Месси, отель Роналду и дом Бекхэма

У игроков пещерная реакция на дорогие вещи
Требл "Ман Сити", Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий 2023 года - ВИДЕО - ФОТО
27 Декабря 23:11
Мировой футбол

Требл "Ман Сити", Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий 2023 года - ВИДЕО - ФОТО

Год получился максимально насыщенным

Робби поддерживает "Фулхэм", Сталлоне за "Эвертон". Знаменитости не за топов
27 Декабря 22:22
Мировой футбол

Робби поддерживает "Фулхэм", Сталлоне за "Эвертон". Знаменитости не за топов

Выясняем, какие звёзды болеют не за лучшие клубы Англии
Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе
27 Декабря 20:58
Мировой футбол

Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе

Рассказываем о карьерных путях аргентинца и уругвайца
Выход из тупика или новый виток хаоса? Чем обернется для "МЮ" сделка с Рэтклиффом
27 Декабря 20:22
Мировой футбол

Выход из тупика или новый виток хаоса? Чем обернется для "МЮ" сделка с Рэтклиффом

Объясняем, что означают инвестиции INEOS для "Манчестер Юнайтед"
Серхио Рамос снял клип - ВИДЕО
27 Декабря 17:57
Мировой футбол

Серхио Рамос снял клип - ВИДЕО

Песня 37-летнего защитника называется "Не спорь со мной"

Самое читаемое

Новым главным тренером сборной Азербайджана будет он - ЭКСКЛЮЗИВ
25 Декабря 16:39
Волейбол

Новым главным тренером сборной Азербайджана будет он - ЭКСКЛЮЗИВ

Он постарается восстановить утраченную за последние годы репутацию нашего волейбола
Сборную Азербайджана доверили россиянину, ему будет помогать украинец
27 Декабря 11:51
Тяжелая атлетика

Сборную Азербайджана доверили россиянину, ему будет помогать украинец

Объявлен новый состав тренерского штаба национальных сборных по тяжелой атлетике
Десятка лучших азербайджанских спортсменов года - СПИСОК
26 Декабря 22:44
Другие

Десятка лучших азербайджанских спортсменов года - СПИСОК

Объявлена ​​итоговая рейтинговая таблица спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта на 2023 год
Фатих Терим может возобновить карьеру
26 Декабря 15:39
Мировой футбол

Фатих Терим может возобновить карьеру

70-летний турецкий специалист получил предложение из Греции