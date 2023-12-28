"Манчестер Сити" и "Челси" победили - ВИДЕО

Завершились несколько матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

İdman.biz сообщает, что «Эвертон» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Манчестер Сити» одержал вторую победу за последние три матча. «Эвертон», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков. «Эвертон», в свою очередь, занимает 17-е место, набрав 16 очков.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Шеффилд Юнайтед», а «Эвертон» проведёт матч с «Вулверхэмптоном». Обе игры пройдут 30 декабря.

Эвертон (Ливерпуль) - Манчестер Сити - 1:3

Голы: 1:0 Харрисон – 29, 1:1 Фоден – 53, 1:2 Альварес – 64, 1:3 Б. Силва – 86'

Также состоялся матч «Челси» - «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери.

На 13-й минуте Мало Гюсто прострелил в центр на Михаила Мудрика, который в касание послал мяч в сетку.

На 45+1-й минуте Джордан Айю с левого полуфланга выполнил классный кросс на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Майкл Олисе первым касанием принял мяч на грудь, а вторым с лёту отправил его в ближний угол.

На 77-й минуте Николас Джексон забил мяч, но гол отменили из-за офсайда.

На 90+1-й минуте Нони Мадуэке реализовал 11-метровый.

На данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ «Челси» располагается на 10-м месте с 25 очками. «Кристал Пэлас» находится на 16-й строчке с 18 очками.

Англия - Премьер-лига. 19-й тур

27 декабря 2023, среда.

Челси (Лондон) - Кристал Пэлас (Лондон) - 2:1

Голы: 1:0 Мудрик – 13', 1:1 Олисе – 45+1', 2:1 Мадуэке – 89'

"Брентфорд" дома уступил с крупным счетом 1:4 "Вулверхэмптону".

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