Криштиану Роналду принял решение о будущем: португалец останется в "Аль-Насре" до 2027 года

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду поставил точку в спекуляциях относительно своего будущего. Опытный форвард, ранее выражавший недовольство системой управления в клубе и даже бойкотировавший некоторые матчи, официально решил остаться в команде до конца действия своего контракта, рассчитанного до лета 2027 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на 365Scores, ключевую роль в изменении настроения португальской звезды сыграли прямые обещания со стороны Инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). Руководство страны гарантировало Роналду, что в ближайшие трансферные окна состав "Аль-Насра" будет усилен игроками мирового уровня, что позволит клубу бороться за самые высокие цели в Азии и на клубном чемпионате мира.

Это решение означает, что Роналду не покинет Саудовскую Аравию раньше срока и продолжит свою карьеру в рядах действующего лидера чемпионата. На данный момент "Аль-Наср" возглавляет турнирную таблицу Саудовской Про-лиги, опережая идущий вторым "Аль-Ахли" на два очка в условиях напряженной чемпионской гонки.