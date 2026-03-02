2 Марта 2026
RU

Криштиану Роналду принял решение о будущем: португалец останется в "Аль-Насре" до 2027 года

Мировой футбол
Новости
2 Марта 2026 09:44
12
Криштиану Роналду принял решение о будущем: португалец останется в "Аль-Насре" до 2027 года

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду поставил точку в спекуляциях относительно своего будущего. Опытный форвард, ранее выражавший недовольство системой управления в клубе и даже бойкотировавший некоторые матчи, официально решил остаться в команде до конца действия своего контракта, рассчитанного до лета 2027 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на 365Scores, ключевую роль в изменении настроения португальской звезды сыграли прямые обещания со стороны Инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). Руководство страны гарантировало Роналду, что в ближайшие трансферные окна состав "Аль-Насра" будет усилен игроками мирового уровня, что позволит клубу бороться за самые высокие цели в Азии и на клубном чемпионате мира.

Это решение означает, что Роналду не покинет Саудовскую Аравию раньше срока и продолжит свою карьеру в рядах действующего лидера чемпионата. На данный момент "Аль-Наср" возглавляет турнирную таблицу Саудовской Про-лиги, опережая идущий вторым "Аль-Ахли" на два очка в условиях напряженной чемпионской гонки.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Майкл Каррик установил исторический рекорд в "Манчестер Юнайтед"
09:59
Мировой футбол

Майкл Каррик установил исторический рекорд в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "красных дьяволов" стал первым тренером в истории клуба, которому покорилось такое достижение
Микель Артета о победе над "Челси": "Мы отлично понимали, насколько важны единоборства"
09:29
Мировой футбол

Микель Артета о победе над "Челси": "Мы отлично понимали, насколько важны единоборства"

Наставник "Арсенала" похвалил своих игроков за характер
На матче "Спортинга" в Хихоне умер 82-летний болельщик
08:12
Мировой футбол

На матче "Спортинга" в Хихоне умер 82-летний болельщик

После случившегося матч не был возобновлен
Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле
07:14
Мировой футбол

Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле

Также глава ФИФА выразил желание сократить 10‑матчевую дисквалификацию за дискриминационное высказывание
Экс-футболист "Барселоны" Эль-Хаддади бежал из Ирана из-за ситуации в стране
06:16
Мировой футбол

Экс-футболист "Барселоны" Эль-Хаддади бежал из Ирана из-за ситуации в стране

30-летний марокканский форвард перебрался в Турцию
Капитан "Боруссии" Джан получил разрыв крестов в матче с "Баварией"
05:32
Мировой футбол

Капитан "Боруссии" Джан получил разрыв крестов в матче с "Баварией"

Эмре Джан выступает за "Боруссию" с 2020 года

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет