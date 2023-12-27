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"Ливерпуль" под руководством Клоппа выиграл шестой из шести матчей в Boxing Day - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
27 Декабря 2023 13:01
"Ливерпуль" под руководством Клоппа выиграл шестой из шести матчей в Boxing Day - ВИДЕО

Под руководством главного тренера Юргена Клоппа «Ливерпуль» выиграл шестой из шести матчей английской Премьер-лиги в Boxing Day. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", вчера, 26 декабря, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

Отмечается, что это лучший результат для тренера со 100% побед в этот день в истории турнира.

Гости вышли вперёд уже на шестой минуте матча. Голом отметился форвард Дарвин Нуньес. В самой концовке «Ливерпуль» сумел увеличить своё преимущество. На 90-й минуте отличился нападающий Диогу Жота.

İdman.biz

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