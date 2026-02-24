Экс-игрок "Ливерпуля" Коутиньо может продолжить карьеру в России

ЦСКА рассматривает вариант с подписанием бывшего полузащитника "Барселоны", "Ливерпуля" и "Баварии" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Спорт-экспресс".

Ранее 33-летний футболист досрочно расторг контракт с "Васко да Гама". На текущий момент Коутиньо является свободным агентом.

Больше всего матчей в клубной карьере бразильский полузащитник провел за «Ливерпуль» — 201. В этих встречах он отметился 54 голами и 44 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего хавбека составляет € 3,5 млн.

После 18 туров Мир РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвертое место.