"Интер" снова выступил в роли анаконды перед матчем с "Буде-Глимт"

Миланский футбольный клуб "Интер" опубликовал очередной ролик с анакондой перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Буде-Глимт".

Как сообщает İdman.Biz, миланский клуб продолжил визуальную серию публикаций, связанную с противостоянием с норвежской командой.

В преддверии игры на стадионе "Сан-Сиро" клуб показал ролик с анакондой, подчеркнув атмосферу предстоящей встречи и психологическое напряжение вокруг матча.

Ранее, 18 февраля, "Интер" уже публиковал подобный ролик, в котором символически показывал атаку на ворота "Буде-Глимт". Однако первый матч завершился поражением миланцев со счетом 1:3.