Поножовщина из-за футбола: отмененный гол спровоцировал конфликт - ВИДЕО

Отмененный гол в матче Серии A между футбольными клубами "Аталанта" и "Наполи" (2:1) стал эпизодом, после которого в Италии произошел бытовой инцидент с участием болельщика неаполитанцев.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, мужчина смотрел игру, в которой "Наполи" открыл счет в первом тайме, а в начале второго после прострела от лицевой Гутьеррес отправил мяч в ворота без сопротивления примерно с 12 метров. Арбитр сразу отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение в атаке.

По данным источника, именно реакция на этот эпизод стала причиной конфликта дома: болельщик эмоционально отреагировал на решение судьи и начал оскорблять арбитра, однако находившаяся рядом жена восприняла слова на свой счет.

В результате ситуация обострилась: сначала женщина бросила в мужчину ножницы и потребовала, чтобы он покинул дом, а после отказа взяла кухонный нож. Брошенный нож попал мужчине в область живота.

Отметим, что матч завершился волевой победой "Аталанты" (2:1): после перерыва бергамаски сравняли счет, а победный мяч забили в концовке встречи. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, женщина задержана полицией.