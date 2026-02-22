Гвардиола высказался о гонке с "Арсеналом": "У меня есть предчувствие"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку после победы над "Ньюкаслом" в матче Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, "горожане" обыграли "сорок" на своем поле со счетом 2:1 и сократили отставание от лидирующего "Арсенала" до двух очков. После встречи испанский специалист поделился своими мыслями о борьбе за титул.

"Я обещаю вам, я абсолютно честен, до конца сезона произойдет еще много всего. Не знаю насчет "Арсенала", но у меня есть ощущение, что мы не выиграем все оставшиеся матчи. У меня действительно есть такое предчувствие", - цитирует слова Гвардиолы City Xtra.

Сегодня "Арсенал" проведет выездной матч против "Тоттенхэма".