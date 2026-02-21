Фанаты "Реала" вывесили баннеры в поддержку Винисиуса и Мбаппе - ФОТО

Болельщики "Реала" разместили у базы клуба баннеры в поддержку Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

Как сообщает İdman.Biz, у базы появились несколько баннеров, адресованных игрокам мадридского клуба.

На одном из них была надпись "Нет расизму". Еще один баннер адресовали Мбаппе со словами поддержки.

Напомним, что в гостевом матче с "Бенфикой" (0:1) в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА во время игры Винисиус сообщил арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни оскорбил его на расовой почве, прикрыв рот футболкой. Сам игрок "Бенфики" позже отрицал обвинения.

Мбаппе заявил: "Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз. Я сам видел и слышал".

Напомним, УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.