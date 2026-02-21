Дональд Трамп: "Роналду нужен нам в Америке как можно скорее" - ФОТО+ВИДЕО

Президент США обратился к форварду "Аль-Насра" в опубликованном видео

Дональд Трамп опубликовал видео, в котором обратился к форварду "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Как сообщает İdman.Biz, президент США также выложил сгенерированный искусственным интеллектом ролик, где он играет в мяч с португальцем в Белом доме.

Трамп заявил: "Криштиану Роналду, ты величайший в истории. Ты нужен нам в Америке. Собирай вещи, ты нам нужен как можно скорее".

Этот ролик президент США уже публиковал в ноябре.

Напомним, что в 2025 году Трамп принял Роналду в Овальном кабинете, где они сделали совместную фотографию.