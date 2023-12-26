Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поблагодарил болельщиков "красных дьяволов" за их поддержку клуба, несмотря на его не лучшие результаты.

"Фанаты "Манчестер Юнайтед" очень разочарованы в нас, и мы должны исправить эту ситуацию. Мы должны действовать иначе. Мы очень ценим то время, которые они тратят на то, чтобы поддержать нас. Сейчас нам необходима любая помощь. Но прежде всего мы с командой должны улучшить наше положение дел", - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 18 туров чемпионата Англии подопечные нидерландского специалиста набрали 28 очков и на текущий момент занимают восьмое место. В последней встрече АПЛ "Манчестер Юнайтед" уступил "Вест Хэму" со счётом 2:0.

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