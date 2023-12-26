26 Декабря 2023
RU

"Мы должны действовать иначе"

Мировой футбол
Новости
26 Декабря 2023 19:02
"Мы должны действовать иначе"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поблагодарил болельщиков "красных дьяволов" за их поддержку клуба, несмотря на его не лучшие результаты.

"Фанаты "Манчестер Юнайтед" очень разочарованы в нас, и мы должны исправить эту ситуацию. Мы должны действовать иначе. Мы очень ценим то время, которые они тратят на то, чтобы поддержать нас. Сейчас нам необходима любая помощь. Но прежде всего мы с командой должны улучшить наше положение дел", - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 18 туров чемпионата Англии подопечные нидерландского специалиста набрали 28 очков и на текущий момент занимают восьмое место. В последней встрече АПЛ "Манчестер Юнайтед" уступил "Вест Хэму" со счётом 2:0.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

10 главных неудачников 2023 года
19:57
Мировой футбол

10 главных неудачников 2023 года

Кто провалился больше в уходящем году?
Фатих Терим может возобновить карьеру
15:39
Мировой футбол

Фатих Терим может возобновить карьеру

70-летний турецкий специалист получил предложение из Греции
Месси пропустил свадьбу сестры жены из соображений безопасности
11:27
Мировой футбол

Месси пропустил свадьбу сестры жены из соображений безопасности

Он пропустил только церемонию
Сиясат Аскеров: "Хочу воспользоваться перерывом и немного отдохнуть"
10:58
Мировой футбол

Сиясат Аскеров: "Хочу воспользоваться перерывом и немного отдохнуть"

"Под моим руководством они выиграли его впервые"
FourFourTwo назвал имя лучшего игрока сборных первого 10-летия XXI века
09:00
Мировой футбол

FourFourTwo назвал имя лучшего игрока сборных первого 10-летия XXI века

Возглавил рейтинг бразильский нападающий Роналдиньо, который выступал за "Барселону" и "Милан"
Трансферный дайджест
25 Декабря 22:14
Мировой футбол

Трансферный дайджест

Куда перейдет Ренан, "Барселона" подпишет Онана, а к "Манчестер Сити" присоединится 17-летний вундеркинд

Самое читаемое

Историческая победа "Габалы"
24 Декабря 15:14
Азербайджанский футбол

Историческая победа "Габалы"

"Габала" одержала свою 200-ю победу в Премьер-лиге
Новым главным тренером "Нефтчи" стал бывший наставник "Црвены звезды"
24 Декабря 18:44
Азербайджанский футбол

Новым главным тренером "Нефтчи" стал бывший наставник "Црвены звезды"

"Нефтчи" объявил имя своего нового главного тренера
От плохого к худшему. Идея Суперлиги не умрет, пока футбольная система сломана
23 Декабря 20:44
Мировой футбол

От плохого к худшему. Идея Суперлиги не умрет, пока футбольная система сломана

Очередной виток споров о Европейской Суперлиге - неизбежное следствие сломанного баланса мировой футбольной системы
"Нефтчи" расстался с Муту
24 Декабря 18:21
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" расстался с Муту

Контракт с румынским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию