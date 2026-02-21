Руководство "Тоттенхэма" поставило условие Игору Тудору

Руководство "Тоттенхэма" поставило перед главным тренером Игором Тудором задачу завершить сезон в первой десятке Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, выполнение этой цели может привести к предложению нового контракта хорватскому специалисту, чей действующий договор рассчитан до ближайшего лета.

Отметим, что после 26 туров "Тоттенхэм" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. Отставание от первой десятки составляет семь баллов.

22 февраля команда Тудора сыграет с "Арсеналом". Начало матча — в 19:30 по московскому времени.