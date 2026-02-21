Гвардиола потребовал изменить календарь: "Дайте 72 часа между матчами"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вновь раскритиковал плотный календарь и призвал увеличить паузу между матчами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на City Report, специалист обратился к ФИФА и УЕФА с просьбой пересмотреть подход к расписанию.

"Все, о чем я прошу ФИФА и УЕФА, - это четыре дня между играми, 72 часа. Составляйте расписание как хотите, но не так, чтобы мы играли в субботу и во вторник или в воскресенье и в среду. Игры станут интереснее, будет меньше травм, развитие клубов станет более устойчивым, игроки будут счастливее. Но понимаю, что это сложно реализовать", - сказал Гвардиола.

Отметим, что в 27-м туре Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" примет "Ньюкасл". Матч начнется в 23:00 по московскому времени.