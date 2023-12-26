Вылет из ЛЧ стоил 160 млн евро. "Милан" ищет тренера-чемпиона, фаворит - Антонио Конте

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

"Милан" к окончанию 2023 года стал одним из кризисных европейских грандов. Коллектив не выдержал напор конкуренции в ЛЧ – плохи дела и в Серии А. Рассказываем о положении недавнего полуфиналиста главного еврокубка.

До этого были успехи в чемпионате и еврокубках

Стефано Пиоли не оставлял вопросов 2-3 года назад. Тогда итальянский менеджер возвращал кризисный коллектив в элиту чемпионата Италии. Сначала 2-е место, затем чемпионство - для нынешнего, ни на что не претендующего "Милана" это было что-то новое.

Из-за новизны эмоций не удалось показать стабильность - уже в следующем розыгрыше первенства "россонери" откатились на 5-ю строчку. И это было бы поводом для увольнения - но Стефано добился успеха в другой составляющей. Еврокубковой.

Там итальянский гранд заработал путёвку в плей-офф во вполне рабочей группе с "Челси", "Зальцбургом" и загребским "Динамо". А вот дальше прошёл "Тоттенхэм", попал в неопытную часть сетки и играл с "Наполи". Так удалось добраться до полуфинала Лиги чемпионов - и даже при поражении от "Интера" это был серьёзный успех. В недавнем прошлом "россонери" вообще проходили мимо главного еврокубка.

Оба раза у руководства были причины оставить Пиоли главным тренером. Но сейчас-то их ещё меньше. Прошлогодним "россонери" не хватало опыта, чтобы быть стабильными. Теперь появился. По уму "Милан" должен был на классе проходить группу смерти с "Пари Сен-Жермен", "Боруссией" и "Ньюкаслом". На деле дортмундцы сотворили сенсацию и пробились в плей-офф, а итальянский гранд довольствуется путёвкой в Лигу Европы.

Что касается Серии А, тут 3-е место к окончанию 2023 года. Но банда Пиоли ближе к тому, чтобы покинуть топ-3, чем к тому, чтобы зарубиться с "Ювентусом" и "Интером", которые пока в одиночку разыгрывают титул. Отставание от той же "старой синьоры" уже составляет 7 баллов – а "Милан" неудачлив и часто теряет очки (даже с аутсайдерами), так что отрыв ещё может увеличиться.

Летом потратили больше всех

Эффективно тратить 116 миллионов евро на трансферы, чтобы бороться за 3-ю строчку в Серии А и вылетать из ЛЧ? Вообще нет.

А ведь это самая крупная кампания в Италии минувшим летом. Гладко было на бумаге – "россонери" решили прокачать молодой и дерзкий, но не сбалансированный коллектив. В группе атаки конкурировать с Жиру взяли Окафора и Йовича, а правый фланг укрепили Пулишичем и Чуквуэзе. Швейцарский центрфорвард набирался опыта в "Зальцбурге" и в прошлом сезоне уже полноценно адаптировался к топ-уровню. Плюс австрийцы играли в одной группе с "Миланом". Класс Пулишича проверен временем, а ценник сбит стагнацией, Йович ещё не растерял уровень, который показал в "Айнтрахте".

В центр поля подписали юного Мусу, Рейндерса, Лофтуса-Чика. Получилась отличная стабилизированная группа новичков. Первому 20 лет, он только пробился в стартовый состав "Валенсии". Второй – 24-летний футболист из АЗ, уже давно играющий на взрослом уровне. И третий – самый опытный, прошедший мясорубку нового "Челси" и даже закрепившийся в стартовой обойме.

В августе довольный Пиоли отмечал:

Борьба за скудетто и победу в ЛЧ? Конечно, это наша цель. Мы довольны игрой, поскольку продвинулись вперед после первой игры. Мы должны продолжать узнавать друг друга и становиться более единой командой, но это уже хорошее начало.

Мы привлекли игроков с теми характеристиками, которые нам нужны, очень настроенных на атаку, проактивных. Сейчас мы постараемся обрести некоторую стабильность, но для тренера всегда полезно иметь разные варианты игры.

Это отличная группа игроков, с которой можно работать. Они готовы полностью пожертвовать собой ради команды, и это основание, на которой мы можем строить команду.

Пиоли ищут замену

Перед руководством тяжёлый выбор. С одной стороны, выступление команды сложно признать однозначно провальным. К тому же итальянец уже приносил результат, хорошо изучил коллектив и за счёт этого может быть полезен. С другой - владельцы вложили большие деньги, и вложения эти не окупаются. "Россонери" топчутся на месте.

В конце ноября сообщалось, что решение по тренеру примут на основе итогов группового этапа Лиги чемпионов. Устроил бы боссов только выход в плей-офф - иначе недосчитаются 160 миллионов евро. Несмотря на победу над "Ньюкаслом", чуда не произошло - парижане удержались на второй строчке.

Позднее стало известно, что руководство провело с итальянским наставником встречу, в ходе которой определились, что Стефано продолжит работать с командой.

С другой стороны, появился инсайд, что "россонери" уже подобрали альтернативный вариант - готовы договориться с Антонио Конте. Менеджер успел отдохнуть после работы с "Тоттенхэмом", так что в случае перехода в "Милан" приедет со свежей головой. Плюс это тренер с чемпионским менталитетом - именно этого после завоевания титула не хватает команде.

У Пиоли нет такого опыта, так что для "Милана" такой шаг может оказаться необходим. В любом случае, у боссов ещё есть время подумать. Определяющим для Стефано называют ближайшую игру против "Сассуоло". И за победу в ней уверенности нет - "россонери" уже дарили очки "Салернитане", проигрывали "Аталанте".

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