Игроки "Барселоны" хотят вернуться к прежнему стилю игры

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик провел длительную беседу с футболистами после двух последних поражений, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, игроки согласились с оценкой специалиста и признали, что некоторые тактические концепции, успешно работавшие в прошлом сезоне, в нынешнем реализуются сложнее.

Флик и его штаб остались довольны реакцией команды: футболисты подтвердили желание вернуться к принципам предыдущей кампании и признали, что в последних матчах отошли от интенсивного высокого прессинга.