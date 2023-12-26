10 главных неудачников 2023 года

Кто провалился больше в уходящем году?

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В рамках подведения итогов представляем 10 персон и команд, которых можно назвать главными неудачниками уходящего года.

"Челси"

В "Челси" наверняка надеялись, что после назначения Маурисио Почеттино удручающие результаты прошлого сезона, в котором команда заняла самое низкое место в АПЛ за последние 29 лет и выиграла всего 11 матчей в чемпионате, будут искоренены.

Как и предыдущим летом, клуб инвестировал огромные средства в состав команды, подписав еще 12 игроков на сумму более 400 млн фунтов, в результате чего общая сумма расходов владельца Тодда Боэли превысила один миллиард фунтов с тех пор, как он стал владельцем клуба в мае 2022 года. Однако результаты на поле пока не меняются, и все те же старые проблемы продолжают возникать снова и снова.

Несмотря на то, что нынешний состав полон талантов и потенциала, ему не хватает костяка в лице опытных профессионалов высокого уровня и, что еще важнее, проверенного бомбардира. В результате Почеттино получил бездушную группу многомиллионных незнакомцев, которым некомфортно играть вместе, не хватает единства и сплоченности, присущих многим успешным клубам.

В итоге аргентинский тренер обнаружил те же проблемы, что и его предшественник Грэм Поттер, который в свою очередь пришел после внезапного увольнения Томаса Тухеля. Но вместо того чтобы извлечь уроки из своих ошибок на трансферном рынке при назначении очередного наставника, совет директоров продолжил в том же духе и, как и ожидалось, расплачивается за это провалами на поле, а также убытками на своих денежных счетах.

Юлиан Нагельсман

Уход Ханси Флика, с которым "Бавария" выиграла все в 2020 году, не был воспринят фанатской базой с особой грустью, ведь на его место приходил тренерский вундеркинд Юлиан Нагельсман. И пусть в первый сезон его работы команда провалилась в Лиге чемпионов, задачу-минимум в виде чемпионского титула она выполнила, а самое главное — был виден процесс перехода игры на ту, которую исповедует новый наставник.

Тем не менее, тренер погряз в конфликтах и запутался в собственной футбольной философии, из-за чего мюнхенцы растеряли лидерство, что стало последней каплей терпения для правления клуба. Нагельсману указали на дверь перед самой развязкой сезона, а его преемник Томас Тухель, пусть и со скрипом, но все же завоевал чемпионский титул.

Можно было подумать, что такого специалиста заберут с руками и ногами любой топ-клуб, но не тут-то было. Пресса "сватала" Нагельсмана в ПСЖ, "Челси" и даже "Реал", однако непростой характер и запросы немца не позволили ему получить работу в Париже и Лондоне, в результате чего он возглавил сборную Германии.

Казалось бы, тоже отличное место проявить себя, особенно в преддверие домашнего Евро-2024, однако пока что у нового рулевого "Бундестима" дела не очень, хотя речь пока идет только о товарищеских встречах: четыре матча — одна победа, одна ничья и два поражения, а самое главное — никакой добротной игры и туманные перспективы.

"Манчестер Юнайтед"

Первый сезон Эрика тен Хага у руля команды вернул оптимизм в сердца болельщиков "Манчестер Юнайтед". Подопечные нидерландского наставника выиграли первый трофей клуба за семь лет и вернулись в Лигу чемпионов, заняв третье место в АПЛ. При этом отлично проявили себя лидеры, особенно Маркус Рашфорд, явный прогресс показали молодые исполнители, а ветераны Каземиро и Варан как будто обрели вторую молодость.

Однако новый сезон проявил все слабости как менеджмента манкунианцев, так и непосредственно команды. Слабый рекрутинг и заурядное умение вести переговоры по трансферам привели к тому, что коллектив в основном усилили те, на ком настоял лично тен Хаг, после чего уже сам тренер не только не сумел качественно интегрировать новичков в команду, но и, похоже, слишком сильно перегрузил ее летом в ходе тренировочного процесса, чем спровоцировал регулярные и продолжительные травмы ключевых игроков.

Как печальный итог - вылет из Лиги чемпионов из явно проходной группы, где "Дьяволы" заняли аж последнее место, а также серьезное отставание от лидеров АПЛ, что оставляет откровенно плохие шансы попасть в главный еврокубок, не говоря уже о вожделенном возвращении на позиции претендента на титул.

Возможно, иначе и не могло быть, и непростой процесс перестройки "Юнайтед", который возложен на нидерландца, требует много времени и терпения, но так или иначе, "МЮ" стал одним из явных неудачников уходящего года.

Поль Погба

Летом 2022 года Поль Погба подписал четырехлетний контракт с "Ювентусом", за который выступал с 2012 по 2016 год. Тем самым он пытался доказать, что все еще способен стать одним из топ-игроков мира, но эта попытка не увенчалась успехом из-за травм и употребления допинга.

В итоге, с момента возвращения в Турин, француз сыграл всего 213 минут во всех турнирах за "бьянконери". И это при том, что Погба - самый высокооплачиваемый футболист "Ювентуса", а в прошлом сезоне он обходился клубу в 49 689 евро за минуту игры.

Когда травмы, казалось, миновали, полузащитник был временно отстранен от матчей из-за проваленного допинг-теста после поединка с "Удинезе" 20 августа, где были обнаружены запрещенные вещества. А уже 6 октября 2023 года было вторая допинг-проба подтвердила результат первой, из-за чего Погба получил дисквалификацию минимум на два года. Трудно поверить, как полузащитник, который обладал таким потенциалом, теперь сможет вернуться хотя бы на былой и так спорный высокий уровень игры.

Сборная Швеции

Некогда сильная сборная - полуфиналист ЧМ-1994 и четвертьфиналист ЧМ-2018 - переживает один удручающий эпизод за другим, а сейчас - и вовсе самые мрачные времена за последнее поколение. Швеция не вышла на Евро-2024 после того как не попала на прошлогодний мундиаль в Катаре. Впервые с 1980-х годов скандинавы не появятся на крупных турнирах два раза кряду.

И это притом, что еще в конце 2022 года команда вылетела в третий дивизион Лиги наций после того, как заняла последнее место в одной группе с Сербией, Норвегией и Словенией.

Логично, что виновным был признан тренер Янне Андерссон, который после очередной неудачи "сине-желтых" ожидаемо был уволен. Наставника критиковали за довольно старомодную тактику и редкие и несвоевременные замены, которые действительно дорого стоили шведам. Ему не помогли и ключевые игроки, особенно в полузащите и обороне, которые покидали сборную в силу возраста в самое неподходящее время.

Андерссон оставил команду, в которой играют такие таланты в атаке, как Александр Исак, Деян Кулусевски и Энтони Эланга, но которой очень не хватает надежных защитников и динамичных полузащитников, на которых всегда строилась былая слава сборной Швеции.

Антонио Конте

"Тоттенхэму" был нужен наставник элитного уровня, способный наконец-то заставить команду выигрывать трофеи. За последение восемь лет в команде был позволяющий рассчитывать на это состав, которому не хватало менталитета победителя. И после неудачи с Жозе Моуринью в клубе решили, что все должно получиться у Антонио Конте - в конце концов, чемпионство в АПЛ он выигрывал относительно недавно.

Неизвестно, насколько твердыми были обязательства, но "Шпоры" дали понять итальянцу, что предоставят ему право влиять на трансферную политику и формирование состава, а также щедрую зарплату, которая, по слухам, составляла 15 млн фунтов в год с учетом бонусов. И хотя первый сезон вышел успешным для лондонцев, которые попали в Лигу чемпионов, следующая кампания обернулась неудачей как для команды, так и для Конте.

Первой причиной стали изматывающие тренировки Конте, программы и график которых при этом часто менялись, что вызывало недовольство футболистов. Проблемы усугубил и как всегда вспыльчивый характер тренера, который переоценил качества игроков "Тоттенхэма", а когда убедился, что те банально не тянут нужный уровень, явно переборщил с критикой, кульминацией чего стала его мартовская пресс-конференция с прямыми обвинениями в адрес подопечных и клуба, где он по сути расписался в собственной неспособности исправить ситуацию.

После этого увольнение было вопросом недолгого времени, но при этом итальянец до сих пор так и не нашел себе новое место работы. Безусловно, минувшим летом не так много топ-клубов меняли наставников, но что-то подсказывает, что все больше работодателей среди тех, с которыми хотел бы работать специалист, все больше убеждаются, что Конте вовсе не тот, кто им нужен.

Давид Де Хеа

Вратарь вел продолжительные переговоры с "Манчестер Юнайтед" о продлении своего 12-летнего пребывания в клубе, но стало очевидно, что дни Давида Де Хеа как первого номера "Красных Дьяволов" сочтены.

Недовольство его игрой ногами, а также несколько результативных ошибок в прошлом сезоне, судя по всему, привели к тому, что наставник манкунианцев Эрик тен Хаг решил искать ему замену. В итоге таков был найден в лице Андре Онаны, поэтому испанцу пришлось искать себе новый клуб.

Казалось бы, за обладателем "Золотой перчатки" АПЛ прошлого сезона выстроилась очередь из потенциальных работодателей, желающих заключить с ним контракт... но не тут-то было. По слухам многие тренеры отказываются от услуг Де Хеа, считая, что тот недостаточно развил свою игру по ходу своей карьеры и рассматривается только как голкипер, который хорош лишь на линии ворот.

В итоге после отъезда из Англии прошло уже полгода, а испанец остается без команды. Его зовут в Саудовскую Аравию, есть слухи о переходе в "Бетис", но вряд ли это те предложения, которые вратарь ожидал услышать летом 2023 года.

Мойзес Кайседо

В течение всего лета за Мойзеса Кайседо велась настоящая охота со стороны "Челси" и "Ливерпуля". В итоге лондонцы на последнем повороте обставили мерсисайдцев, однако турнирная таблица говорит о другом. По ней нетрудно увидеть, что "Красные" ведут борьбу за чемпионство, а "Синие" вместе с эквадорцем пытаются не выпасть из топ-10.

Когда игрок переходит в клуб за 115 миллионов фунтов, естественно, что от него ожидали немедленных результатов, тем более эквадорец - совсем не новичок в АПЛ, и ему не нужно осваиваться в силовом английском футболе. Но первая половина сезона показала, что Кайседо скорее ошибся, чем поступил правильно, предпочтя "Стэмфорд Бридж" "Энфилду".

В Лондоне ему пришлось пережить травму колена, а лучшие выступления "Челси" обычно происходили, когда новичок действовал в энергичном трио полузащитников вместе с Энцо Фернандесом и Конором Галлахером. Потому вовсе не случайно, что Кайседо нередко оказывается на скамейке запасных.

Хотя номинально он опорник, в текущей кампании у него низкие показатели по количеству перехватов мяча в АПЛ. Эквадорца покупали за его оборонительные качества, но с прошлого сезона индивидуальная статистика хавбека лишь ухудшилась. Он также стал более предсказуемым в игре с мячом, что говорит его неуверенности в себе. Конечно, ему всего 22 года, и огромный ценник не может не оказывать давление, но пока что Кайседо совсем не впечатляет.

Сборная Бразилии

До этого года сборная Бразилии никогда не проигрывала три матча кряду. "Селесао" никогда не уступали дома в отборочных матчах чемпионата мира, у них никогда не было ничего, кроме побед над Венесуэлой, которая на протяжении многих лет была самой слабой в Южной Америке. Но временному тренеру Фернанду Динизу пришлось пережить все эти неудачи всего за несколько месяцев работы.

Бразилия - единственная сборная, которая никогда не пропускала чемпионат мира - выиграла только три из девяти поединков в 2023 году, что стало худшим ее показателем за последние годы. Пятикратные чемпионы мира занимают шестое место из 10 команд в отборе Южной Америки с семью очками после шести матчей, отставая от лидера Аргентины на восемь баллов. При этом у "пентакампеонов" совсем невзрачная игра.

Проблемы Диниза и неопределенность с назначением Карло Анчелотти, которого видят будущим рулевым сборной, усилили давление на команду. Возможно, для лучших результатов нынешнему тренеру нужно время, но есть ли оно у человека, который возглавляет "Селесао" временно? Все это делает Бразилию не только неудачником уходящего года, но и ставит под сомнения ее перспективы исправить ситуацию в следующем.

Дарвин Нуньес

В текущем сезоне уже начало было казаться, что Дарвин Нуньес совершил большой прогресс на пути к тому, чтобы стать полноценным центрфорвардом "Ливерпуля". Но после ноябрьского гола в ворота "Борнмута" в поединке Кубка Лиги он не забивает уже 12 поединков кряду во всех турнирах.

Для сравнения, у Холанна 19 голов во всех турнирах за "Манчестер Сити" в текущем сезоне, тогда как у Нуньеса — всего семь. На каждый удар в створ в нынешней кампании в исполнении норвежца приходится в среднем 4,7 гола, тогда как у уругвайца на каждый удар в створ в среднем 1,4 гола.

Нуньес остается одной из самых больших загадок наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа: нападающий очевидного качества и физических достоинств, но отсутствие стабильности и остроты в решающие моменты слишком часто его подводит.

Он по-прежнему часто не использует моменты, неудачно действует позиционно, а также демонстрирует проблемы в игре без мяча, что для мерсисайдцев, с их упором на контрпрессинг, неприемлемо. И особенно неприемлемо это в тот момент, когда "Красные" снова борются за чемпионство, и чтобы закрепиться на вершине им нужно явно больше голов, чем у они забивают сейчас.

İdman.biz