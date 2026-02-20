Полузащитник "Ювентуса" Кефрен Тюрам-Юльен может перебраться в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" рассматривают полузащитника "Ювентуса" Кефрена Тюрам-Юльена в качестве возможного варианта для усиления состава на лето. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, оба английских гранда также понимают, что велика вероятность подписания 24-летним футболистом нового долгосрочного контракта с туринским клубом. В "Ювентусе" рассматривают французского игрока в качестве "краеугольного камня следующего цикла команды".

В нынешнем сезоне Тюрам-Юльен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.