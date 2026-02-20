ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность введения "Закона Престианни". Соответствующий комитет ФИФА обсудит вопрос наказания игроков, которые закрывают рот во время оскорблений соперников.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Marca.

Во время матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между "Бенфикой" и мадридским "Реалом" (0:1) произошла стычка между вингером лиссабонской команды Джанлукой Престианни и нападающим "сливочных" Винисиусом Жуниором. В определенный момент Престианни обратился к бразильскому игроку, прикрыв рот футболкой. После матча появились сообщения, что Престианни оскорбил Винисиуса на расовой почве.